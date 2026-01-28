الأربعاء 28 يناير 2026
العناية الإلهية تنقذ زفتى من كارثة بعد حريق ميكروباص أمام محطة بنزين (فيديو)

العناية الإلهية تنقذ
العناية الإلهية تنقذ زفتى من كارثة محققة بعد حريق ميكروباص
أنقذت العناية الإلهية مدينة زفتى بمحافظة الغربية من كارثة محققة بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل سيارة ميكروباص أمام إحدى محطات البنزين دون وقوع أي إصابات بشرية.
 

محافظ الغربية يوجه رؤساء المراكز والمدن بالنزول إلى الشوارع لمتابعة احتياجات المواطنين

رئيس جامعة طنطا يشدد على سرعة الانتهاء من إعلان النتائج والاستعداد للترم الثاني

تفاصيل الواقعة
كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل سيارة ميكروباص متوقفة أمام محطة بنزين بمدينة زفتى.


وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارة إطفاء حيث جرت السيطرة على النيران في وقت قياسي ومنع امتدادها دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالحادث وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق.

 

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

 

في سياق آخر، شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.

