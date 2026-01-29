الخميس 29 يناير 2026
أحد السبعين رسولا، الكنيسة تحيي ذكرى القديس بروخوس

الكنيسة الأرثوذكسية،
الكنيسة الأرثوذكسية، فيتو
تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس بروخوس أحد السبعين رسولًا.

 

قصة نياحة القديس بروخوس

تنيح القديس بروخورس أحد السبعين رسولًا، الذين دعاهم السيد وأرسلهم ليكرزوا باسمه، وأعطاهم موهبة الشفاء وإخراج الشياطين. ولما كان مع التلاميذ في العلية يوم الخمسين امتلأ من نعمة الروح القدس المعزي. 

ثم انتخبه الرسل من السبعة الشمامسة الذين شهدوا عنهم، أنهم ممتلئون من الروح القدس والحكمة. ثم صحب الرسول يوحنا الثاؤلوغوس، وطاف معه مدنا كثيرة، ووضع يوحنا اليد عليه وأقامه أسقفًا على نيقوميدية من بلاد بيثينيا. 

فبشر فيها بالسيد المسيح ورد كثيرين من اليونانيين إلى الإيمان وعمدهم وعلمهم حفظ الوصايا. 

وبعد أن بنى لهم كنيسة ورسم لهم شمامسة وقسوسًا، ذهب إلى البلاد المجاورة فبشرها وعمد كثيرين من أهلها، كما علم وعمد كثيرين من اليهود. وقد احتمل ضيقات كثيرة بسبب التبشير بالمسيح. ولما أكمل سعيه تنيح بشيخوخة صالحة مرضية ونال النعيم الأبدي.

قصة نياحة القديس بروخوس القديس بروخوس الكنيسة البابا تواضروس الثاني

الجريدة الرسمية