فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

إيران، أعلن قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم الأربعاء، أن فرنسا تؤيّد إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

أوروبا تتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاتحاد الأوروبي يعدّ عقوبات جديدة ردًا على العنف الذي تستخدمه طهران ضد المتظاهرين.

دعوة الصين لضبط النفس وتجنب التصعيد ضد إيران

وحذرت الصين فى وقت سابق من اليوم، من أي مغامرة عسكرية تستهدف إيران، مؤكدة أن اللجوء إلى القوة لن يؤدي إلا إلى تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن.

وشددت الخارجية الصينية على ضرورة ضبط النفس من جميع الأطراف، معتبرة أن الحلول العسكرية لن تحل الأزمات القائمة، بل ستزيدها تعقيدًا، داعية إلى تجنب أي خطوات أحادية قد تشعل مواجهة واسعة النطاق.



الصين تؤكد على أن الحل السياسي والدبلوماسي بشأن إيران



وأكدت، بكين أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات المتعلقة بإيران، سواء فيما يخص الملفات الأمنية أو السياسية، مشيرة إلى أهمية احترام القانون الدولي وسيادة الدول.



وأعربت الصين عن قلقها من أن أي تصعيد عسكري ضد إيران قد تكون له انعكاسات إقليمية ودولية واسعة، تؤثر على استقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية، في وقت يشهد فيه العالم أزمات متشابكة.



موقف صيني ثابت ضد استخدام القوة مع إيران



ويعكس التحذير الصيني موقفًا ثابتًا لبكين الرافض لاستخدام القوة في حل النزاعات، وسعيها للحفاظ على التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط، مع دعمها لأي مساعٍ تهدف إلى خفض التوتر ومنع اندلاع صراع جديد.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة لن تقلل من استعداد طهران لمواجهة حرب محتملة، مشددة على أن الجاهزية الدفاعية تظل أولوية قصوى في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين.

