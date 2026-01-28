الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

فرنسا، فيتو
فرنسا، فيتو
18 حجم الخط

إيران، أعلن قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم الأربعاء، أن فرنسا تؤيّد إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

أوروبا تتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاتحاد الأوروبي يعدّ عقوبات جديدة ردًا على العنف الذي تستخدمه طهران ضد المتظاهرين.

دعوة الصين لضبط النفس وتجنب التصعيد ضد إيران

 وحذرت الصين فى وقت سابق من اليوم، من أي مغامرة عسكرية تستهدف إيران، مؤكدة أن اللجوء إلى القوة لن يؤدي إلا إلى تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن.

وشددت الخارجية الصينية على ضرورة ضبط النفس من جميع الأطراف، معتبرة أن الحلول العسكرية لن تحل الأزمات القائمة، بل ستزيدها تعقيدًا، داعية إلى تجنب أي خطوات أحادية قد تشعل مواجهة واسعة النطاق.


الصين تؤكد على أن الحل السياسي والدبلوماسي بشأن إيران


وأكدت، بكين أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات المتعلقة بإيران، سواء فيما يخص الملفات الأمنية أو السياسية، مشيرة إلى أهمية احترام القانون الدولي وسيادة الدول.
 

وأعربت الصين عن قلقها من أن أي تصعيد عسكري ضد إيران قد تكون له انعكاسات إقليمية ودولية واسعة، تؤثر على استقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية، في وقت يشهد فيه العالم أزمات متشابكة.


موقف صيني ثابت ضد استخدام القوة مع إيران


ويعكس التحذير الصيني موقفًا ثابتًا لبكين الرافض لاستخدام القوة في حل النزاعات، وسعيها للحفاظ على التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط، مع دعمها لأي مساعٍ تهدف إلى خفض التوتر ومنع اندلاع صراع جديد.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة لن تقلل من استعداد طهران لمواجهة حرب محتملة، مشددة على أن الجاهزية الدفاعية تظل أولوية قصوى في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين.

أساطيل أمريكية وضغوط متزايدة على طهران، إعلام إسرائيلي: ترامب يحتفظ بلحظة الصفر لضرب إيران

التايم الأمريكية: عدد قتلى اضطرابات إيران يتجاوز 30 ألف شخص

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران الإليزيه الحرس الثوري الإيراني الاتحاد الاوروبي الصين طهران

مواد متعلقة

بعثة إيران في الأمم المتحدة: سنرد بحسم حال تعرضنا لأي هجوم

إيران توجه رسالة شديدة اللهجة لأمريكا بعد تهديدات ترامب

ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير

الصين تتعهد بدعم كوبا في مواجهة التهديدات الأمريكية
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يفوز على مضيفه آنتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يفوز بنصف دستة أهداف أمام كاراباج في الجولة الـ8

ريال مدريد يخسر أمام بنفيكا 4-2 في ختام مرحلة الدوري بدوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، أرسنال ينهي مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بالمال الوفير والنفوذ

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية