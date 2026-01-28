الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مواصفات سيارات تويوتا بي زد وودلاند الكهربائية 2026

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو
18 حجم الخط

طرحت سيارات تويوتا بي زد وودلاند موديل 2026، الكهربائية، بنظام دفع كهربائي متطور بالكامل، يضم محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 375 حصانًا، وتحمل السيارة بطارية سعة 74.7 كيلوواط/ساعة، تتيح قطع مسافة تقديرية تصل إلى 418 كيلومترًا.

 

وتتميز السيارة  بقدرة سحب تصل إلى 1,588 كيلوجرام (ما يعادل 3,500 رطل)، مما يجعلها مثالية لسحب المقطورات في رحلات التخييم، الخلوص الأرضي يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض حوالي 21 سم، مما يمنحها مرونة عالية عند تجاوز العقبات في الطرق غير المعبدة.

الشحن السريع بفضل منفذ “NACS” القياسي لعام 2026، يمكن شحن 80% من البطارية في حوالي 30 دقيقة فقط باستخدام الشواحن السريعة.

وتتسارع سيارات  تويوتا بي زد وودلاند من 0 إلى 96 كيلومتر/ساعة في غضون 4.4 ثانية، مع الحفاظ على مقصورة هادئة تمامًا تعزل ضوضاء الطريق بفعالية، وتم تصميم المقصورة الداخلية لـ تويوتا بي زد وودلاند لتكون واحة من التقنية والراحة. في عام 2026، 

و تتوفر السيارة حصريًا بنظام “Toyota Safety Sense 3.0” الذي يشمل رادارا لمراقبة المشاة، ونظام الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ومقاعد مكسوة بجلد “SofTex” المقاوم للبقع والحرارة، مع توفر نظام التدفئة والتهوية لضمان راحة الركاب في أجواء المملكة المتغيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Toyota الشواحن السريعة الحرارة الطريق
ads

الأكثر قراءة

محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)

انخفاض جديد في درجات الحرارة وأمطار، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

عضو تشريعية النواب يستعرض تفاصيل مشروع قانون فرنسي لحظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال

كأس إيطاليا، تعادل فيورنتينا وكومو 1-1 في الشوط الأول

ساعة "يوم القيامة"، ضبط "العقارب" يشير إلى كارثة عالمية وشيكة

قفزة غير مسبوقة لسعر الذهب قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ترامب يحدد 4 أسماء لخلافته في رئاسة أمريكا ويؤكد: إنجازاتي السياسية جعلت الناس يبكون

وضع سيناريو ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية