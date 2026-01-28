مواصفات سيارات تويوتا بي زد وودلاند الكهربائية 2026

18 حجم الخط

طرحت سيارات تويوتا بي زد وودلاند موديل 2026، الكهربائية، بنظام دفع كهربائي متطور بالكامل، يضم محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 375 حصانًا، وتحمل السيارة بطارية سعة 74.7 كيلوواط/ساعة، تتيح قطع مسافة تقديرية تصل إلى 418 كيلومترًا.

وتتميز السيارة بقدرة سحب تصل إلى 1,588 كيلوجرام (ما يعادل 3,500 رطل)، مما يجعلها مثالية لسحب المقطورات في رحلات التخييم، الخلوص الأرضي يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض حوالي 21 سم، مما يمنحها مرونة عالية عند تجاوز العقبات في الطرق غير المعبدة.

الشحن السريع بفضل منفذ “NACS” القياسي لعام 2026، يمكن شحن 80% من البطارية في حوالي 30 دقيقة فقط باستخدام الشواحن السريعة.

وتتسارع سيارات تويوتا بي زد وودلاند من 0 إلى 96 كيلومتر/ساعة في غضون 4.4 ثانية، مع الحفاظ على مقصورة هادئة تمامًا تعزل ضوضاء الطريق بفعالية، وتم تصميم المقصورة الداخلية لـ تويوتا بي زد وودلاند لتكون واحة من التقنية والراحة. في عام 2026،

و تتوفر السيارة حصريًا بنظام “Toyota Safety Sense 3.0” الذي يشمل رادارا لمراقبة المشاة، ونظام الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ومقاعد مكسوة بجلد “SofTex” المقاوم للبقع والحرارة، مع توفر نظام التدفئة والتهوية لضمان راحة الركاب في أجواء المملكة المتغيرة.

