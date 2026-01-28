الأربعاء 28 يناير 2026
بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودة بالإسكندرية

بدء جلسة محاكمة المتهم
بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته
بدأت منذ قليل محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن، استكمال جلسة محاكمة المتهم قاتل زوجته لاعبة الجودة دينا علاء على يد زوجها.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهم "ش.ع.م" المتهم بقتل زوجته المجني عليها "د.ع. ال" لاعبة الجودو بنادي سموحة إلى جلسة اليوم لاستكمال مرافعة محامى المتهم.

بداية الواقعة
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على زوجته المجني عليها ووفاتها بمحل سكنهم بدائرة القسم.

محاكمة قاتل زوجته دينا علاء

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ش.ع.م" بقتل زوجته المجني عليها " د.ع.ال" لاعبة جودو، بان بيت النية على قتلها فاستهل سلاحه الناري من خزينته الخاصة ممسكا إياه بعزم وراحت المجني عليها تحسه علي تركه خشية إيذاء نفسه بيده، فأطبق بكلتا يديه بعنقها مبتغيا الخلاص منها إلا أنها نازعته وهرعت إلى شرفة الشقة للاستغاثة فلم يلق بالا لصراخاتها ولما احتملته قلوب صغارها من هلع وفزع وامطرها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها محدثة إصاباتها التي أودت بحياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

