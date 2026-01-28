مجدي يعقوب وفريقه الطبي ضيوف "معكم منى الشاذلي"

18 حجم الخط

يستضيف برنامج “معكم منى الشاذلي” في حلقتي يوم غد الخميس والجمعة، ملك القلوب السير مجدي يعقوب وفريقه الطبي من العاملين في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في لقاء خاص وذلك على قناة "ON".

وبحضور العشرات من العاملين بمختلف القطاعات بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب في استوديو البرنامج، يتحدث ملك القلوب عن رحلته الخرافية في عالم الطب وجراحة القلب منذ تخرج في كلية طب قصر العيني.

كواليس سفر مجدي يعقوب إلى الخارج

كما يتحدث مجدي يعقوب خلال اللقاء عن كواليس سفره للخارج وتفاصيل بناء أسطورته الطبية وعودته إلى مصر وإنشاء مؤسسته الطبية.

حوار محمد صلاح مع مجدي يعقوب

وفي وقت سابق حاور نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، البروفيسور مجدي يعقوب، أيقونة جراحة القلب المصرية والعالمية، في لقاء عرض حصريًّا على قناة أون سبورت.

وفي برومو الحلقة، قال محمد صلاح مبتسمًا للدكتور مجدي يعقوب: “أنا مبسوط جدًّا جدًّا إني قابلتك، الناس بتتعامل معايا كبني آدم، مش كلاعب كرة أو نجم كبير”.

وكان آخر ظهور للدكتور مجدي يعقوب، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

