بنك كندا يثبت معدل الفائدة الرئيسي عند 2.25%

18 حجم الخط

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا المركزي خلال اجتماعها اليوم الأربعاء الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوى 2.25% دون تغيير، وجاءت تلك النسبة مطابقة لتوقعات الأسواق خلال هذا الاجتماع.

قال البنك في بيان لجنة السياسة النقدية إنه لم يطرأ تغيير يُذكر على توقعات الاقتصادين العالمي والكندي مقارنةً بتوقعات تقرير السياسة النقدية لشهر أكتوبر الماضى. ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات عرضةً لتقلبات السياسات التجارية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية.

النمو الاقتصادي متواضعًا على المدى القريب

واضاف: "من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي متواضعًا على المدى القريب مع تباطؤ النمو السكاني وتكيف كندا مع سياسات الحماية التجارية الأميركية. تشير التوقعات إلى استمرار الإنفاق الاستهلاكي وتحسن استثمارات الشركات تدريجيًا، مدعومةً بالسياسة المالية".

وأكد البنك أنه يتوقع نموًا بنسبة 1.1% في عام 2026 و1.5% في عام 2027، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات أكتوبر الماضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.