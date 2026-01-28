محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج التقييم الشهري لأداء الوحدات المحلية لشهر يناير 2026

18 حجم الخط

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن عن شهر يناير الجاري 2026، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الخدمية، والقيادات التنفيذية.

أشاد محافظ كفرالشيخ بدور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، لجهودهما في تحقيق أداء متميز أسهم في حصول مركز دسوق ومدينة مصيف بلطيم على المركز الأول ضمن التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن، مشيدًا بما حققاه من تقدم ملحوظ في ملفات العمل التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى منحهم مكافأة التميز.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن عملية التقييم تتم وفق معايير دقيقة تشمل متابعة ملفات «شكاوى المواطنين» و«التصالح» و«التقنين» و«النظافة»، إلى جانب «المتغيرات المكانية» وإزالة التعديات، ومستوى أداء «المراكز التكنولوجية»، و«الإيرادات» و«غرف العمليات»، بالإضافة إلى ملفات «الإنارة والإشغالات والإعلانات»، وكفاءة «الحملة الميكانيكية»، وسرعة تنفيذ مشروعات «الخطة الاستثمارية»، فضلًا عن «المنشآت الآيلة للسقوط» و«رخص المحلات»، وغيرها من الملفات، بهدف تعزيز كفاءة العمل الميداني وتحقيق الانضباط الإداري، مشيدًا بجهود رؤساء المراكز والمدن والعاملين لما بذلوه من جهد مخلص لتحقيق أعلى النتائج.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الهدف من التقييم لا يقتصر على ترتيب المراكز والمدن، بل يهدف إلى تحفيز روح التنافس الإيجابي وتشجيع القيادات المحلية على تحقيق مزيد من الإنجاز الميداني لخدمة المواطنين، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة للأداء التنفيذي ومحاسبة واضحة وفق معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، في إطار رؤية الدولة لبناء جهاز إداري كفء يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

