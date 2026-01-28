غرق طفل في الرياح البحيري بكوم حمادة وجارٍ انتشال جثمانه

18 حجم الخط

شهدت قرية "الصواف" التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حالة من الحزن حيث لقي طفل في الحادية عشرة من عمره مصرعه غرقًا في مياه ترعة الرياح البحيري، أثناء محاولته استعادة "كرته" التي سقطت في المجرى المائي.

​تفاصيل الحادث

​بدأت الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل صغير بمياه الترعة المارة أمام القرية.

​وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحية يدعى "عبد الرحمن محمد عوض" (11 عامًا)، مقيم بقرية الصواف، وأفادت التحريات الأولية أن الطفل كان يلعب بالكرة، وعند سقوطها في المياه حاول انتشالها، إلا أن توازنه اختل وسقط في المجرى المائي، ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار بعيدًا عن الأنظار.

​جهود الإنقاذ

​وعلى الفور، هرعت قوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث قام الغواصون، مدعومين بعدد من أهالي القرية، عمليات البحث والتمشيط الواسعة في مياه ترعة الرياح البحيري للعثور على الجثمان وانتشاله.

​الإجراءات القانونية

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث، فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء القرية الذين اصطفوا على ضفتي الترعة في انتظار ظهور جثمان الصغير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.