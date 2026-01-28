تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة وضرب سيدة في التجمع

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة وتعدي بالضرب على سيدة وسحلها بدائرة قسم شرطة التجمع 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة يد والدته، وسحلها بالطريق ما أسفر عن إصابتها، قبل أن يلوذ بالفرار بدائرة القاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبسؤاله قرر أنه أثناء سير والدته بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، عرض عليها قائد دراجة نارية توصيلها إلى مسكنها، إلا أنه قام بمغافلتها وخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول، وفر هاربًا بالدراجة النارية، ما أدى إلى سقوطها أرضًا وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

ضبط المتهم واستعادة المسروقات

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة. وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

