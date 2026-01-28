الأربعاء 28 يناير 2026
صحة ومرأة

وصفات فطار صحي تمنح الدفء والنشاط مع برد الشتاء

فطار صحي
فطار صحي
وصفات فطار صحي، مع موجة البرد التي نواجهها هذه الأيام نحتاج إلى وجبات فطور متوازنة تمنح الجسم الدفء والطاقة في بداية اليوم، وتساعده على مقاومة الخمول والكسل الصباحي. 

أكلات دافئة تساعدك على التخلص من الاكتئاب الشتوي

أكلات صحية في الفرن بديلة للقلي في الشتاء

فالفطور الصحي في الشتاء لا يقتصر فقط على الشعور بالشبع، بل يلعب دورًا مهمًا في تنشيط الدورة الدموية، تدفئة الجسم، وتحسين التركيز والمزاج طوال اليوم. 

 

فطار صحي يبعث على الدفء والنشاط

وفيما يلي مجموعة من وصفات الفطار الشتوي الصحي التي تجمع بين الفائدة، الطعم اللذيذ، وسهولة التحضير.

 

1. الشوفان الدافئ بالحليب والقرفة

يُعد الشوفان من أفضل خيارات الفطار في الشتاء، لاحتوائه على الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة. يمكن تحضيره بغلي الشوفان في الحليب أو الحليب النباتي، مع إضافة رشة قرفة وقطع تفاح أو موز. القرفة من التوابل التي تساعد على تدفئة الجسم وتنشيط الدورة الدموية، كما تُحسن من حساسية الأنسولين وتمنح إحساسًا بالدفء.

 

2. البيض مع الخضروات السوتيه

البيض مصدر ممتاز للبروتين، ويساعد على الإحساس بالشبع والنشاط. يمكن تحضير بيض مقلي بزيت الزيتون مع خضروات شتوية مثل السبانخ، الفلفل الألوان، والبصل. إضافة الكمون أو الفلفل الأسود تعزز من التأثير الدافئ للوجبة. يُفضل تقديم هذا الفطار مع شريحة خبز حبوب كاملة للحصول على طاقة متوازنة.

 

3. الفول بالزيت الحار والكمون

الفول من الأكلات الشعبية الغنية بالألياف والبروتين النباتي، ويمنح الجسم دفئًا طبيعيًا في الصباح. يمكن تحضيره بزيت الزيتون، عصير ليمون، كمون، ورشة شطة خفيفة حسب الرغبة. هذه التوليفة تساعد على تحسين الهضم، تقليل الشعور بالبرودة، ومنح طاقة تدوم لساعات طويلة، خاصة في أيام الشتاء الباردة.

الفول المدمس في البيت
الفول المدمس في البيت

4. بطاطا حلوة مشوية مع عسل أو طحينة

البطاطا الحلوة من الأطعمة الشتوية المثالية، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن، وتمنح إحساسًا بالدفء والطاقة. يمكن تناولها مشوية مع ملعقة عسل نحل طبيعي لمنح طاقة سريعة، أو مع الطحينة للحصول على دهون صحية وبروتين إضافي. هذا الفطار مناسب للكبار والأطفال على حد سواء.

 

5. شوربة العدس الخفيفة على الفطار

قد تبدو الشوربة خيارًا غير تقليدي للفطور، لكنها مثالية في الشتاء. شوربة العدس الخفيفة، المحضرة بالجزر والبصل والكمون، تمنح دفئًا فوريًا وتساعد على تنشيط الجسم من أول اليوم. العدس غني بالحديد والبروتين، مما يجعله خيارًا ممتازًا خاصة لمن يعانون من الإرهاق أو فقر الدم.

 

6. مشروب دافئ مرافق للفطار

لا يكتمل الفطار الشتوي بدون مشروب دافئ صحي. الزنجبيل مع الليمون والعسل، أو الحليب بالكركم، من المشروبات التي تعزز المناعة وتمنح الجسم دفئًا طبيعيًا. هذه المشروبات تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين التنفس في الأجواء الباردة.

 

نصائح لجعل فطار الشتاء أكثر فائدة

 

تجنب الفطور البارد مثل الأطعمة الخارجة من الثلاجة مباشرة.

التركيز على التوابل الطبيعية مثل القرفة، الزنجبيل، والكمون.

الجمع بين البروتين والكربوهيدرات الصحية للحصول على طاقة مستدامة.

تناول مشروب دافئ بدلًا من العصائر المثلجة.

 

