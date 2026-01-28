ضياء السيد: إهمال الناشئين وراء أزمات الأهلي ودفع أرقام كبيرة بسبب التسرع

18 حجم الخط

الأهلي، انتقد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، آليات العمل داخل قطاعات الناشئين بالأندية المصرية، مؤكدًا أن غياب التخطيط السليم أدى إلى إهدار كثير من المواهب، رغم توافر عناصر مميزة تحتاج فقط إلى رعاية حقيقية.

قطاعات الناشئين في مصر مليئة بالمواهب

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة «CBC»، إن قطاعات الناشئين في مصر تزخر بالمواهب، إلا أن معظم الأندية باتت تركز إنفاقها على الفريق الأول فقط، دون الاهتمام بتطوير قطاعات الناشئين أو حتى البنية التحتية والملاعب.

ضياء السيد، فيتو

الأهلي يمتلك مواهب واعدة في قطاع الناشئين

وأوضح أن تطوير المدربين في قطاعات الناشئين يمثل خطوة أساسية لبناء جيل قوي، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي بدأ مؤخرًا في هذا الاتجاه، بعدما أرسل مجموعة من مدربيه إلى أوروبا لخوض فترات معايشة واكتساب خبرات جديدة.

وأضاف ضياء السيد أن الأهلي يمتلك بالفعل مواهب واعدة داخل قطاع الناشئين، لكن هذه المواهب تفتقد للعديد من العناصر المهمة غير المتوفرة حاليًا، والتي كانت موجودة في السابق.

قطع الناشئين في الأهلي يحتاج إلى أخصائي تغذية

وأشار إلى أن الأهلي كان يمتلك أخصائي تغذية علاجية ومدرب أحمال ضمن قطاعات الناشئين، إلا أن هذه العناصر لم تعد موجودة في الوقت الحالي، وهو ما يجعل أي لاعب يتم تصعيده للفريق الأول يفتقد إلى الكثير من الجوانب البدنية والفنية الأساسية.

سوء الإختيار يكلف خزينة الأهلي مبالغ طائلة في الصفقات

وتطرق مدرب منتخب مصر السابق إلى ملف التعاقدات، مؤكدًا أن الأهلي تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع خمسة مدافعين، هم: ياسين مرعي، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، عمرو الجزار، ومصطفى العش، مشيرًا إلى أن النادي دفع مبالغ مالية كبيرة بسبب التسرع وسوء الاختيار.

