التموين تطلق مشروع "Carry On" لتطوير 40 ألف منفذ بيع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إطلاق مشروع العلامة التجارية الموحدة "Carry On"، الذي يستهدف تطوير وتوحيد نحو 40 ألف منفذ بيع تمويني بمختلف أنحاء الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع "جمعيتي"، وبقالة التموين، تحت مظلة تجارية موحدة تديرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت الوزارة أن السلسلة الجديدة ستطرح السلع الوطنية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بما يعزز دور الدولة في ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

كما أوضحت أنه سيتم تزويد المنافذ بأنظمة رقمية متطورة لتتبع السلع وإدارة المخزون، بما يرفع كفاءة العمل ويضمن سرعة تلبية احتياجات السوق بشفافية وفاعلية.

ورحبت الوزارة بمشاركة القطاع الخاص من مستثمرين مصريين وسلاسل تجارية عربية في دعم المشروع الاستراتيجي، في إطار شراكة تهدف إلى تحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بالجيزة، ونقابة بقالي التموين، وشباب مشروع "جمعيتي"، لبحث آليات تفعيل النموذج الموحد للمنافذ التموينية تحت شعار "Carry On"، بما يسهم في توحيد الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.

كما ناقش الاجتماع تشجيع أصحاب المنافذ على التوسع في بيع السلع الحرة بجانب المقررات التموينية، لضمان استقرار أعمالهم وتنوع المعروض السلعي، بما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويوفر احتياجاتهم تحت سقف واحد.

وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث التجارة الداخلية، وإعادة صياغة دور المنافذ التموينية لتكون أكثر كفاءة في مواجهة تحديات السوق وتقلبات الأسعار العالمية.

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