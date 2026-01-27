18 حجم الخط

علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية، في عصر السرعة وتعدد المهام، أصبح النسيان وضعف التركيز من أكثر الشكاوى شيوعًا بين النساء والرجال على حد سواء.





ضغوط الحياة اليومية، السهر، التوتر النفسي، الاستخدام المفرط للشاشات، وسوء التغذية كلها عوامل تؤثر سلبًا على صحة الدماغ وقدرته على التركيز واسترجاع المعلومات.



ورغم انتشار المكملات الدوائية، يظل اللجوء إلى الأعشاب الطبيعية خيارًا آمنًا ومحببًا لكثيرين، خاصة عند استخدامه بشكل صحيح ومنتظم.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية يُعد خيارًا آمنًا وفعالًا عند استخدامه بوعي وانتظام.



أضافت الدكتورة مها، أن الأعشاب لا تعمل فقط على تحسين الذاكرة، بل تدعم الصحة النفسية والعصبية بشكل عام. ومع نمط حياة متوازن، يمكن استعادة صفاء الذهن وقوة التركيز دون الحاجة إلى أدوية كيميائية.

أولًا: لماذا تؤثر الأعشاب في الذاكرة والتركيز؟

أشارت الدكتورة مها، إلى أن الأعشاب الطبية تحتوي على مركبات نشطة تعمل على:

تحسين تدفق الدم إلى المخ

تنشيط الخلايا العصبية

تقليل الالتهابات العصبية

تهدئة التوتر والقلق، وهما من أهم أسباب ضعف التركيز

وعند المواظبة على تناولها، تساعد على دعم وظائف الدماغ بشكل طبيعي دون آثار جانبية مزعجة.



أهم الأعشاب الطبيعية لعلاج النسيان وعدم التركيز

مشروبات تزيد التركيز

وتستعرض الدكتورة مها، أهم الأعشاب الطبيعية التي يمكنها علاج النسيان وعدم التركيز، في السطور التالية.



1. الجينكو بيلوبا (Ginkgo Biloba)

تُعد الجينكو من أشهر الأعشاب الداعمة للذاكرة على مستوى العالم. تعمل على تحسين الدورة الدموية في الدماغ، مما يساعد على زيادة وصول الأكسجين والغذاء إلى الخلايا العصبية.

فوائدها:

تعزيز التركيز والانتباه

تقليل النسيان المرتبط بالتقدم في العمر

دعم الذاكرة قصيرة وطويلة المدى

طريقة الاستخدام:

تُشرب كمغلي أو تُستخدم في صورة كبسولات عشبية بعد استشارة مختص.

2. إكليل الجبل (الروزماري)

إكليل الجبل ليس مجرد عشب للطهي، بل يُعرف منذ القدم بقدرته على تنشيط الذاكرة وتحفيز العقل.

فوائده:

تحسين سرعة استرجاع المعلومات

تنشيط الذهن وتقليل الخمول العقلي

تقليل الإرهاق الذهني الناتج عن التفكير المستمر

طريقة الاستخدام:

مغلي الروزماري مرة يوميًا، أو استنشاق بخاره، أو إضافته للطعام.

3. الميرمية

الميرمية من الأعشاب المفيدة بشكل خاص للنساء، لما لها من تأثير إيجابي على الذاكرة والتركيز، خاصة في فترات التغيرات الهرمونية.

فوائدها:

دعم وظائف الدماغ

تقليل التشتت الذهني

تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

طريقة الاستخدام:

كوب واحد يوميًا من مغلي الميرمية، ويفضل في المساء.

4. الزعتر

الزعتر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

فوائده:

تعزيز الانتباه

تقوية الذاكرة

مقاومة الإجهاد الذهني

طريقة الاستخدام:

مغلي الزعتر أو إضافته للطعام اليومي.

5. النعناع

النعناع من الأعشاب المنشطة التي تساعد على صفاء الذهن وتحسين المزاج.

فوائده:

زيادة اليقظة الذهنية

تقليل الصداع الناتج عن التوتر

تحسين القدرة على التركيز

طريقة الاستخدام:

شاي النعناع الطازج أو استنشاق زيته العطري.

6. الحبة السوداء

تُعرف الحبة السوداء بخصائصها العلاجية المتعددة، ولها دور مهم في دعم الجهاز العصبي.

فوائدها:

حماية الخلايا العصبية

تقوية الذاكرة

تحسين الأداء العقلي العام

طريقة الاستخدام:

ملعقة صغيرة مطحونة مع العسل صباحًا.

مشروبات تعزز التركيز

أعشاب مهدئة تقلل النسيان غير المباشر

في كثير من الأحيان، يكون النسيان ناتجًا عن القلق والتوتر وليس ضعف الذاكرة نفسه. وهنا تظهر أهمية أعشاب مثل:

البابونج

اللافندر

المليسة

هذه الأعشاب تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم، مما ينعكس إيجابيًا على التركيز والذاكرة.

نصائح مهمة لنجاح العلاج بالأعشاب

الانتظام هو المفتاح، فالأعشاب تحتاج وقتًا لتُظهر تأثيرها

تجنب الإفراط في تناول أكثر من عشب في نفس الوقت

دعم الأعشاب بنظام غذائي صحي غني بالخضروات والمكسرات

تقليل السهر والشاشات قبل النوم

ممارسة تمارين بسيطة لتنشيط الذاكرة مثل القراءة أو حل الألغاز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.