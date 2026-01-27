التصديري للصناعات الغذائية: الجناح المصري بـGulfood دبي 2026 يشهد إقبالًا كبيرًا

18 حجم الخط

شهد اليوم الثاني من معرض Gulfood دبي 2026 إقبالا ملحوظا على الجناح المصري، مع زيارات مكثفة من مستوردين وموزعين وسلاسل تجزئة من أسواق الخليج والمنطقة وعدد من الأسواق الدولية، ضمن فعاليات المعرض المستمرة حتى 30 يناير الجاري.

وشهد الجناح لقاءات أعمال مباشرة بين الشركات المصرية والوفود التجارية، في إطار تركيز واضح على زيادة الشراكات والتعاقدات التصديرية خلال أيام المعرض.

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن هذا الإقبال يعكس ثقة متزايدة في المنتج المصري من حيث الجودة وتنوع المعروض، مؤكدا أن الأسواق العربية تظل في مقدمة وجهات صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وأكد رئيس المجلس أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أهم 20 سوقا بلغت نحو 4.7 مليارات دولار خلال عام 2025 تمثل حوالي 70% من إجمالي صادرات القطاع،

وشدد على أن المشاركة المصرية في Gulfood تمثل منصة أعمال محورية لتثبيت الحضور في أسواق الخليج باعتبارها الأقرب والأكثر استيرادا، ولفتح قنوات جديدة مع كبار المشترين العالميين عبر دبي كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، بما يدعم هدف زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري دوليا.

وأضاف أن المجلس يعمل مع الشركات المصرية المشاركة على تعظيم العائد من المعرض عبر تكثيف اللقاءات الثنائية وتبادل البيانات الفنية والتجارية والتواصل مع سلاسل التجزئة والموزعين، بما يرفع فرص إتمام التعاقدات خلال فترة المعرض وما بعدها، خاصة في ظل تنامي الطلب على المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة.

وأوضح بزان ان المملكة السعودية في صدارة قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية بصادرات 563 مليون دولار وبنمو 15%، ووصلت قيمة الصادرات الغذائية للولايات المتحدة ل 438 مليون دولار وبنمو 36%، والسودان 344 مليون دولار، وليبيا 299 مليون دولار، والأردن 287 مليون دولار بنمو 15%.

وقال: لدينا أسواق عربية حققت قفزات واضحة، من بينها الجزائر بصادرات 244 مليون دولار وبنمو 62%، والإمارات 237 مليون دولار بنمو 21%، والعراق 236 مليون دولار بنمو 28%، ولبنان 201 مليون دولار بنمو قوي 70%.”

وأشار بزان إلى استمرار الحضور القوي في الأسواق الأوروبية، موضحا أن الصادرات سجلت 232 مليون دولار إلى هولندا، و191 مليون دولار إلى إيطاليا بنمو 21%، و186 مليون دولار إلى إسبانيا، إلى جانب تركيا 169 مليون دولار وبولندا 154 مليون دولار وروسيا البيضاء 148 مليون دولار.

وأضاف بزان أن هناك نموا استثنائيا في أسواق واعدة للصناعات الغذائية المصرية، حيث قفزت الصادرات إلى الصين إلى 136 مليون دولار بنمو قياسي 148%، وارتفعت إلى إنجلترا إلى 137 مليون دولار بنمو 59%، كما سجلت البرازيل 141 مليون دولار بنمو 29%، وأيرلندا 128 مليون دولار، والصومال 122 مليون دولار.”

وأكد بزان على أن Gulfood لا يمثل مجرد مشاركة ترويجية للصادرات الغذائية، بل منصة أعمال تتنافس فيها الدول على حصص سوقية حقيقية، مشيرا إلى أن التركيز خلال الدورة الحالية ينصب على دعم الشركات المصرية في الوصول المباشر إلى القرار الشرائي لدى كبار المستوردين، وترسيخ صورة الصناعة الغذائية المصرية كشريك موثوق قادر على التوريد بجودة ومعايير تنافسية.

