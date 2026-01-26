الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السجيني: بروتوكول تعاون مصري–سعودي لمواجهة تحديات التجارة العابرة للحدود

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
18 حجم الخط
ads

 أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز بصدد الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون في مجالات حماية المستهلك مع الجانب السعودي، وذلك ضمن أعمال اللجنة المصرية–السعودية المشتركة.

 

وأوضح السجيني أن البروتوكول المزمع توقيعه يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تبادل الخبرات الفنية والتشريعية، ونقل أفضل الممارسات الرقابية والتنظيمية بين البلدين، وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك.

 

وأكد أن هذا البروتوكول يهدف إلى رفع كفاءة منظومة حماية المستهلك، ووضع إطار مؤسسي مستدام للتعاون بين الجانبين، بما يُعزز من جاهزية أجهزة حماية المستهلك للتعامل مع تحديات التجارة العابرة للحدود وسلاسل الإمداد الحديثة، ويسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار الأسواق.

 

يأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية–السعودية، حيث استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة،  أنور بن حصوصة، المستشار التجاري بالسفارة السعودية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات حماية المستهلك.

 

وتناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الفني والإداري مع الهيئة العامة لحماية المستهلك ووزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ما يتعلق برصد الظواهر السلبية بالأسواق، وآليات التعامل مع شكاوى المستهلكين، وإجراءات الاستدعاءات والتحذيرات الخاصة بالسلع، ونقل الخبرات التشريعية وأفضل الممارسات الرقابية المعمول بها في البلدين.

 

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن العلاقات المصرية–السعودية تمثل نموذجًا للتكامل والتنسيق المشترك بين الدول الشقيقة، مشيرًا إلى تزايد أهمية دور أجهزة حماية المستهلك في ظل التوسع الاقتصادي وحركة التجارة العابرة للحدود.

 

ومن جانبه، أعرب المستشار التجاري بالسفارة السعودية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك المصري في دعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.

 

وفي ختام اللقاء، قام رئيس الجهاز باصطحاب المستشار التجاري في جولة داخل مقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، شملت مركز التدريب الدولي، حيث اطّلع على التجهيزات التقنية والبنية التحتية المتطورة، وما يتم من نقل الخبرات المصرية في مجال حماية المستهلك إلى الدول العربية والإفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الجانب السعودي السفارة السعودية السفارة السعودية بالقاهرة العربية السعودية المملكة العربية السعودية حماية حقوق المستهلك

مواد متعلقة

عام المواجهة بالأسواق، كيف خاض جهاز حماية المستهلك معركة ضبط الأسعار وبناء الثقة في 2025؟

رئيس جهاز حماية المستهلك يدلي بصوته في انتخابات النواب بمدينة نصر
ads

الأكثر قراءة

سحب رعدية وتساقط لحبات البرد، الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة ورعدية شمالا وتمتد ليلا للقاهرة

ترامب: لدينا أسطول ضخم قرب إيران حتى نتوصل لاتفاق

فوانيس الزيت تتصدر موسم رمضان 2026 بتصاميم براقة وأشكال جذابة

مصرع عامل مصري فى ليبيا جراء انهيار سقف مسجد بمدينة الزاوية

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه بالبنوك المصرية مساء اليوم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرجز، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 من سورة المدثر

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية