إبراهيم السجيني: 62 جمعية أهلية تعمل في مجال حماية المستهلك حتى عام 2025

18 حجم الخط

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا، اليوم، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، مع عددٍ من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك، وتكثيف الجهود لنشر الوعي الاستهلاكي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ويأتي اللقاء في إطار إيمان جهاز حماية المستهلك بأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا وطنيًا فاعلًا في دعم جهود الدولة لنشر ثقافة حماية حقوق المستهلك، وتعزيز الممارسات الاستهلاكية الرشيدة، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق وترسيخ مبادئ الحوكمة والمشاركة المجتمعية.

وأكد إبراهيم السجيني أن الجهاز يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز أطر التعاون والتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية الجادة، لما لها من دور مؤثر في التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد المشكلات والشكاوى من أرض الواقع، والمساهمة في نشر الوعي بحقوق وواجبات المستهلك، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة أية ممارسات سلبية أو غير منضبطة بالأسواق.

وأضاف رئيس الجهاز أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، والعمل وفق رؤية موحدة تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ برامج توعوية مشتركة تستهدف مختلف فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في بناء وعي استهلاكي رشيد، ويعزز ثقافة الالتزام بالقانون، ويحقق التوازن بين أطراف العملية الاستهلاكية.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أرسى دعائم واضحة لتعزيز حماية حقوق المستهلك، ومنح الجهاز الصلاحيات القانونية اللازمة للتنسيق مع الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، مؤكدًا أن القانون أولى اهتمامًا خاصًا بدور المجتمع المدني في دعم منظومة حماية المستهلك.

وأوضح أن عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك بلغ حتى عام 2025 نحو 62 جمعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس تنامي دور المجتمع المدني في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا حرص الجهاز على تعزيز الشراكات المؤسسية مع هذه الجمعيات، ودعم قدراتها، وتمكينها من أداء دورها التوعوي والمجتمعي، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وبناء شراكات فعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأكد رئيس الجهاز أن جهاز حماية المستهلك يضع على رأس أولوياته متابعة تنفيذ البرامج التوعوية المشتركة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف مختلف فئات المجتمع، لتعزيز ثقافة الشراء الرشيد والوعي بحقوق وواجبات المستهلك، مشيرًا إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا في تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للجمعيات الأهلية، وتطوير آليات التنسيق والمتابعة لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع المحافظات.

واستعرض رئيس جهاز حماية المستهلك مؤشرات الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تراجع معدلات التضخم، ومؤكدًا أن ذلك يعكس أثر السياسات الحكومية وجهود الدولة المستمرة لتحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنع أية ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

واختتم إبراهيم السجيني اللقاء بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للدولة، لما له من تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي للمواطن، مشددًا على التعامل بحزم مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع المعاد تدويرها، وأي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، ومشيدًا بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية في متابعة الأسواق ورصد المخالفات ونشر الوعي الاستهلاكي، بما يسهم في تحقيق مزيد من الانضباط واستقرار الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.