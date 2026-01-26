وزير خارجية الصومال: اعتراف نتنياهو بالإقليم الانفصالي لن يغيّر حدود بلادنا

18 حجم الخط

الصومال، أكد وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عبدي علي أن أي تصريحات أو إعلانات صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يُعرف بـ«أرض الصومال» لن تغير من الحدود المعترف بها دوليًا لجمهورية الصومال، مشددًا على أن وحدة وسيادة الأراضي الصومالية غير قابلة للمساس.

30 يومًا دون أي اعتراف دولي بأرض الصومال

وأوضح وزير الخارجية الصومالي، أنه بعد مرور 30 يومًا على القرار الإسرائيلي المعلن، لم يحظى إقليم “أرض الصومال" بأي اعتراف من منظمة دولية واحدة، معتبرًا ذلك دليلًا واضحًا على رفض المجتمع الدولي لأي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو الجغرافي للصومال.

الموقف الدولي من وحدة الصومال

وأشار عبدالسلام عبدي، إلى أن الشرعية الدولية ما زالت ثابتة في دعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن القرارات الأحادية أو التصريحات السياسية لا تُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا، ولا يمكن أن تحل محل الإجماع الدولي أو قرارات الأمم المتحدة.

وشدد وزير الخارجية الصومالي، على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم الاستقرار ووحدة الأراضي الصومالية، ورفض أي خطوات من شأنها تعقيد الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.

في وقت سابق، أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة والحوار وإرادة الشعب".

وخلال مساركته في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال عبد القادر أحمد أو علي، ونائبه عبد الرشيد يوسف جبريل، قال شيخ محمود، إن ولاية شمال شرق الصومال عضو كامل العضوية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية وتتمتع بجميع الحقوق التي تمنحها الفيدرالية لبقية الولايات، حسب وكالة الأنباء الصومالية.

