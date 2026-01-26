المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تحصد المركز الثاني بجائزة التميز الحكومي

18 حجم الخط

حصلت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء على المركز الثاني بجائزة التميز الحكومي، خلال احتفالية رسمية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إنجاز جديد يعكس تطور الخدمات الحكومية الرقمية في مصر.

وتسلّم الجائزة الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، تأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه المنصة في تطوير منظومة خدمات الكهرباء ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة تطوير مستمرة، حيث تهدف المنصة إلى تحسين تجربة المواطن المصري من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير جميع خدمات الكهرباء عبر قناة رقمية واحدة سهلة الاستخدام، سريعة، وآمنة، تُدار وفق أعلى معايير الجودة والتشغيل والأمانة كما يعد تقديرًا للدور الذي تقوم به المنصة الموحدة لخدمات كهرباء مصر، في تطوير آليات تقديم خدمات الكهرباء إلكترونيًا، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمة، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.



أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وفق المعايير الدولية



وجاء بناء وتطوير المنصة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية من خلال شركة فيكسد سوليوشنز التابعة لمجموعة فيكسد للاستثمار، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وفق المعايير الدولية، بما يضمن تجربة موثوقة ومستقرة تعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية الرقمية.

ويعد إنجاز جديد يُضاف لسجل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وخطوة مهمة نحو تقديم خدمات حكومية عصرية تضع المواطن في قلب عملية التطوير

