الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

المطران عطا الله حنا: ما يجري في غزة وحشية لا يستوعبها عقل بشري

المطران عطاالله حنا
المطران عطاالله حنا
18 حجم الخط

 أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن وصفه أو تبريره على أنه نتاج ذكاء اصطناعي أو مشاهد مفبركة، بل هو نتيجة قساوة وهمجية وعدوانية تُمارس بحق شعب محاصر يستحق الحياة بحرية وكرامة وسلام.

 

انعدام للقيم الإنسانية

 وقال المطران حنا إن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون مليئة بصور ومقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن الواقع الذي يعيشه أهل غزة يفوق قدرة العقل البشري على الاستيعاب، لما يحمله من وحشية بلا حدود وانعدام للقيم الإنسانية والأخلاقية، مشيرًا إلى أن أكثر من مليوني إنسان في القطاع يعيشون ظروفًا قاسية من تنكيل وتجويع، إلى جانب الدمار الشامل وسفك دماء الأبرياء.

 

وشدد على أن ما يجري في غزة يدل على أن الحرب لم تتوقف، بل ما زالت مستمرة ومتواصلة، وإن اتخذت أشكالًا مختلفة.

 

ووجه المطران عطا الله حنا نداءً عاجلًا إلى الأشقاء العرب وإلى أحرار العالم كافة، داعيًا إياهم إلى العمل الجاد لرفع الظلم عن أهل غزة، ومؤازرتهم وإغاثتهم في ظل ما يتعرضون له من إذلال وجوع وعطش، وبعد أن دُمّرت منازلهم، وبات كثير منهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، فيما يعيش آخرون في خيام لم تصمد أمام الظروف المناخية القاسية.

 

وختم بالقول: “أغيثوا أهلنا في قطاع غزة، فهم بحاجة ماسة إلى العون والمساعدة في هذه الأوضاع المأساوية والكارثية، وأقول لكل الأحرار في هذا العالم: كونوا لسان حال هؤلاء المظلومين الذين لا يطلبون المستحيل، بل يطلبون فقط أن يعيشوا حياة طبيعية كأي إنسان في هذا العالم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطران عطا الله حنا اصطناعيا غزة الأرثوذكس ذكاء اصطناعي

مواد متعلقة

الأنبا ميخائيل يدشن كنيسة جديدة في إيبارشية حلوان

الأنبا إيلاريون يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية البحيرة

البابا تواضروس يلتقي رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالنمسا

الأنبا أكسيوس يناقش مع كهنة المنصورة ترتيبات الخدمة

المطران عطا الله حنا: القدس ستبقى البوصلة الحقيقية للشعب الفلسطيني والأمة العربية

المطران عطا الله حنا: لا تتركوا أهلنا في غزة فريسة للموت والجوع
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

بجهود مصرية، كأس أمم أفريقيا 2025 تحقق إيرادات غير مسبوقة

مسؤول إيراني: الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة يتم تضخيمه إعلاميا وسياسيا

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة.. الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

وكيل تضامن الدقهلية تفاجئ وحدة نقيطة وتحيل العاملين بها للتحقيق

8 لاعبين مزدوجي الجنسية على ردار منتخب مصر في معسكر مارس

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

10 أوقات للصلاة على النبي في اليوم والليلة

طفل يسأل: كم عدد ركعات صلاة قيام الليل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية