الترجمان: صناديق الذهب أثبتت كفاءتها كأداة استثمار وتحوط بالسوق المحلية

18 حجم الخط

أكد الدكتور سامح الترجمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Evolve Investment Holding ورئيس البورصة الأسبق، أن صناديق الاستثمار في الذهب بالسوق المصرية نجحت في إثبات فعاليتها كأداة تجمع بين الاستثمار والتحوط، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.



وأوضح في تصريحات خاصة أن الفترة الماضية شهدت نموًا ملحوظًا في أعداد المستثمرين وقيم الأصول المدارة، ما يعكس ثقة متزايدة من جانب الأفراد في هذه الصناديق، التي وفرت وسيلة سهلة ومنخفضة التكلفة للاستثمار في الذهب دون أعباء التخزين أو مخاطر الاحتفاظ بالمعدن فعليًا.



وأشار إلى أن عدد المستثمرين في صناديق الذهب تجاوز 300 ألف مستثمر بإجمالي أصول تقارب 5 مليارات جنيه، وهو ما يعكس توسع قاعدة المشاركين في هذه الأداة المالية الحديثة نسبيًا في السوق المصرية.



وأضاف أن العوائد جاءت متفاوتة بين صندوق وآخر وفقًا لتوقيت الإطلاق وتحركات أسعار الذهب العالمية، وليس نتيجة اختلاف في كفاءة الإدارة، مؤكدًا أن جميع الصناديق حققت أداءً إيجابيًا على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.