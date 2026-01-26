الإثنين 26 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة نظافة موسعة ورفع الإشغالات بعزبة عاشور بالبحيرة

حملة نظافة بعزبة
حملة نظافة بعزبة عاشور بالبحيرة، فيتو
نظمت محافظة البحيرة حملة نظافة موسعة ورفع الإشغالات بعزبة عاشور بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، في استجابة عاجلة لما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى الأهالي، حول تراكمات القمامة والمخلفات، ووجود إشغالات تعوق حركة المرور بالطريق.

رفع إشغالات وتراكمات القمامة والمخلفات بعزبة عاشور بالبحيرة 

وقد أسفرت الجهود عن تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وتوسعة الطريق، ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، إلى جانب رفع نواتج أعمال التبطين وأي مخلفات متواجدة بالطريق، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، وتحسين السيولة المرورية بالمنطقة.

محافظة البحيرة تشدد بضرورة التعامل السريع مع شكاوى المواطنين خاصة التي تتعلق بنظافة البيئة 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بضرورة التعامل السريع مع شكاوى المواطنين، والتواجد الميداني الفوري، وإتخاذ الإجراءات الحاسمة بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الصحة العامة والبيئة. 

كما يأتي في إطار ما توليه محافظة البحيرة من اهتمام بالغ بتعزيز الاستجابة لشكاوى المواطنين، وخاصةً فيما يتعلق بنظافة البيئة المحيطة حفاظًا على صحة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة اليومية للمواطنين.

محافظة البحيرة أبوالمطامير محافظ البحيرة حملة رفع إشغالات مركز أبوالمطامير

الجريدة الرسمية