البحيرة، قوافل طبية تقدم خدمات علاجية وتوعوية لـ400 شخص بـ"أبو المطامير" والدلنجات

قدمت القوافل التي نظمتها محافظ البحيرة خدمات علاجية وتوعوية لـ400 شخص بمركزي "أبو المطامير" والدلنجات.

وقد نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، قافلة طبية بنطاق قرية الحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية الناصر، تم خلالها تقديم خدمات طبية لـ241 حالة في عدد من التخصصات، شملت 120 حالة باطنة، و43 أسنان، و43 رمد، و15 أطفال، بالإضافة إلى توفير 20 نظارة طبية للمواطنين، وصرف العلاج اللازم بالمجان.

تنفيذ القوافل المتكاملة التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ القوافل المتكاملة التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة بالمجان.

تنفيذ قافلة سكانية بقرية أبو مسعود

كما ضمت القافلة بالبحيرة: عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ولجنة لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الصحي، وتم تنفيذ قافلة سكانية بقرية أبو مسعود التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين بمركز الدلنجات، تم خلالها تقديم خدمات طبية لـ165 حالة تنوعت ما بين 50 حالة باطنة، 60 أطفال، 25 أمراض نساء بالإضافة إلى إجراء تحاليل لـ30 شخصا.

وتضمنت القافلة أيضًا عقد لقاءات للتوعية بأهمية صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام وضرورة متابعة العلاج التكميلي خلال مرحلة التعافي.

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