باحثون ينجحون في تحديد خلايا سرطانية تساعد الأورام على التكيف ومقاومة الأدوية

18 حجم الخط

كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة "نيتشر" أن فريقا مشتركا من العلماء الصينيين والأمريكيين حدد مجموعة محددة من الخلايا السرطانية عالية التكيف التي تعمل كمحور مركزي يدفع تقدم سرطان الرئة، ويخلق تنوعا في الأورام ويسبب مقاومة الأدوية.

وقدمت الدراسة التي قادها باحثون من جامعة "هواتشونج الزراعية" الصينية و"مركز ميموريال سلون كيترينج" للسرطان في نيويورك،استراتيجية جديدة محتملة لاستهداف أنواع السرطان المعروفة بقدراتها على التهرب من العلاج، بحسب وكالة "شينخوا".

الخلايا السرطانية يمكنها البقاء على قيد الحياة في مواجهة الأدوية

وقال المؤلف المشارك في الدراسة يان يان: إن "أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل السرطانات صعبة العلاج وغالبا ما تعاود النمو هو أن الخلايا السرطانية يمكنها التبديل بين حالات مختلفة للبقاء على قيد الحياة في مواجهة هجمات الأدوية".

وطور الفريق نظاما جديدا للإبلاغ الجيني لتتبع هذه التغييرات في الأنسجة الحية، يشبه تثبيت "رقائق قابلة للتتبع" و"مفاتيح إزالة التداخل الدقيقة" في الخلايا السرطانية في نماذج الفئران المصابة بسرطان الرئة.

دراسة حالة الخلايا عالية المرونة

وسمح ذلك النظام للباحثين بتحديد ودراسة "حالة الخلايا عالية المرونة"، حيث تعمل هذه الخلايا كـ"محور مركزي لحركة المرور" داخل النظام الإيكولوجي للورم، وتوزع الخلايا في مسارات نمو مختلفة وتسمح للخلايا الأخرى بالعودة إلى هذه الحالة القابلة للتكيف، بحسب الدراسة.

وأثبت الباحثون أن القضاء على "الخلايا عالية المرونة" في الأورام في مراحلها المبكرة يمكن أن يمنعها من التحول إلى أورام خبيثة. وفي الأورام المتقدمة، أدى العلاج المستهدف لـ "الخلايا عالية المرونة" إلى إبطاء نمو السرطان بشكل ملحوظ، وفق "شينخوا".

قمع مقاومة كل من العلاج الكيميائي والأدوية الموجهة

وعلاوة على ذلك، أدت إزالة "الخلايا عالية المرونة" إلى قمع مقاومة كل من العلاج الكيميائي والأدوية الموجهة، وبالتالي، أدى الجمع بين هذا النهج والعلاجات القياسية إلى القضاء على الأورام في النماذج تقريبا.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج أشارت إلى وجود آلية مشتركة للمرونة الخلوية، حيث يمكن أن يكون استهداف هذه الحالة المحورية نهجا واعدا في علاج العديد من أنواع السرطان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.