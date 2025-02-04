في اليوم العالمي للسرطان، الذكاء الاصطناعي يمهد لعصر جديد لعلاج المرض الخبيث.. يستهدف الأورام بدقة.. وطرق الحماية منه تبدأ بالأكل الصحي وتجنب التدخين وممارسة الرياضة

تحيي دول العالم في 4 فبراير من كل عام اليوم العالمي للسرطان لتسليط الضوء على مشكلات المرضى والتحديات التي تواجههم في علاج السرطان.

اليوم العالمي للسرطان 2025

والعلاج الإشعاعي هو علاج للسرطان يستخدم جرعات عالية من الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية وساعد البحث العلمي والتقدم في هذا العلاج في إحداث ثورة في علاجات السرطان.

لم يعد السرطان مرضًا مميت مع التقدم المتزايد في علاجه ومن بين هذه الإجراءات العلاج الإشعاعي، وهو علاج للسرطان يستخدم جرعات عالية من الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية وهو أحد أكثر العلاجات شيوعًا، ويمكن استخدامه لعلاج أي نوع من أنواع السرطان.

في اليوم العالمي للسرطان 2025، الذي يصادف الرابع من فبراير 2025، كشفت دراسة طبية عن دور العلاج الإشعاعي المتقدم في علاج السرطان المعقد.

العلاج الإشعاعي يساعد في قتل الخلايا السرطانية

"يستخدم العلاج الإشعاعي جرعات عالية من الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية أو إبطاء نموها عن طريق إتلاف الحمض النووي الخاص بها ولا يقتل هذا العلاج الخلايا السرطانية على الفور؛ يستغرق الأمر أيامًا أو أسابيع من العلاج قبل أن يتلف الحمض النووي بدرجة كافية لموت الخلايا السرطانية".

أجهزة الإشعاع نتيجة للتطور على مدى فترة طويلة من الزمن

وفقًا للمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، فإن نوع العلاج الإشعاعي الذي يخضع له المريض يعتمد على عوامل فردية مختلفة، بما في ذلك نوع السرطان وحجم الورم وموقعه وقربه من الأنسجة الحساسة وصحة الإنسان العامة وتاريخه الطبي وما إذا كان سيتلقى علاجات أخرى للسرطان. بالإضافة إلى ذلك، فإن العمر والحالة الطبية الأخرى تحدد نوع العلاج.

التطورات الرئيسية في العلاج الإشعاعي



العلاج بالبروتونات

العلاج بالبروتون هو نوع من العلاج الإشعاعي يستخدم البروتونات عالية الطاقة لتدمير الحمض النووي في الخلايا السرطانية وهذا النوع من العلاج غير جراحي وغير مؤلم ودقيق.

قالت الدراسة: "توفر حزم البروتون تحكمًا دقيقًا، مما يسمح للأطباء باستهداف الأنسجة المصابة بدقة مع تقليل الضرر الذي يلحق بالأنسجة السليمة المحيطة، مما يؤدي غالبًا إلى القليل من الضرر أو عدم حدوثه وهذا العلاج أكثر دقة من أنواع العلاج الإشعاعي الأخرى، ومع مزيد من الدقة والضبط، يمكن أن يوفر العلاج بالبروتون العديد من الفوائد".

وأكدت الدراسة إن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمهد الطريق لعصر جديد في علاج السرطان باستخدام التقنيات المتطورة مثل IGRT وSBRT، يمكن لأطباء الأورام استهداف الأورام بدقة مع الحد الأدنى من الضرر للأنسجة السليمة المحيطة.

و السرطان هو مصدر قلق صحي كبير في جميع أنحاء العالم، حيث يتسبب في وفاة واحدة من كل ست حالات وفاة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ولكن ما يقرب من 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها بإجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة.

اليوم العالمي للسرطان 2025

هناك بعض العوامل مثل التدخين، وسوء التغذية، وقلة النشاط البدني، والتعرض للمواد الضارة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.

ويمكن من خلال العادات الصغيرة اليومية تقليل بشكل كبير من هذا الخطر ويمكن مز خلال التغييرات البسيطة في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في حمايتك من السرطان.

نمط الحياة الصحي هو أفضل مثال لتقليل خطر الإصابة بالسرطان كما ان الإقلاع عن التدخين وتجنب التبغ تمامًا لأنه السبب الرئيسي لسرطان الرئة ويرتبط بما لا يقل عن 14 نوعًا آخر من السرطان، بما في ذلك سرطان الفم والحلق والبنكرياس والمثانة.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير، حتى لو كنت تدخن لسنوات.

اليوم العالمي للسرطان

و إذا كان الإقلاع عن التدخين يبدو صعبًا، ففكر في استخدام العلاج ببدائل النيكوتين أو الاستشارة أو مجموعات الدعم

وقالت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC إن تجنب التبغ هو الإجراء الأكثر فعالية للوقاية من السرطان، نظرًا لأن استخدام التبغ يؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابة بالسرطانات، بما في ذلك سرطان الرئة والحلق.

تقليل التعرض للمواد المسرطنة البيئية

تقليل التعرض للمواد المسرطنة البيئية مثل الإشعاع وبعض المواد الكيميائية، إلى جانب استخدام الحماية من الشمس للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، يلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من السرطان.

كما يمكن للفحوصات المنتظمة والتطعيمات ضد الفيروسات مثل فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B أن تمنع أيضًا أنواعًا معينة من السرطانات.

الحفاظ على وزن صحي

ترتبط السمنة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الكلى.

أظهرت الدراسات أن الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 30-40% ويمكن للتغييرات البسيطة مثل التحكم في الأكل، وتناول المزيد من الألياف، وتقليل الأطعمة السكرية أن تساعد في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة.

حافظ على نشاطك البدني كل يوم

ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 30-50%، وخاصة سرطان الثدي والقولون وبطانة الرحم.



تقترح منظمة الصحة العالمية ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة أسبوعيًا، ويمكن أن تكون هذه التمارين بسيطة مثل:



المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا



صعود الدرج بدلًا من المصعد



ممارسة اليوجا أو التمدد في المنزل



ركوب الدراجات أو السباحة في عطلات نهاية الأسبوع

الحماية من التعرض لأشعة الشمس الضارة

يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا ويمكن الوقاية منه.

وضع كريم الوقاية من الشمس (SPF 30 أو أعلى) يوميًا

تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

ارتداء القبعات والنظارات الشمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة

يمكن أن يؤدي اتخاذ هذه الاحتياطات إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد وغيره من أنواع سرطان الجلد.

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