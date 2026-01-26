الإثنين 26 يناير 2026
اقتصاد

أسعار النفط تواصل الارتفاع مع استمرار التوترات بين أمريكا وإيران

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الإثنين، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، في ظل استمرار التوترات بين أمريكا وإيران، ما أبقى المستثمرين في حالة من القلق والترقب، وذلك رغم استئناف خط أنابيب التصدير الرئيسي في قازاخستان عملياته بكامل طاقته.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.18%، إلى 66 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.16%، إلى 61.17 دولار للبرميل.

وسجل الخامان مكاسب أسبوعية بلغت 2.7%، ليغلقا تعاملات يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 14 يناير، وسط توقعات بوصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أمريكية وأصول أخرى إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس: إن الولايات المتحدة لديها «أسطول» يتجه نحو إيران، لكنه أعرب عن أمله في عدم الاضطرار لاستخدامه، داعيًا طهران إلى عدم قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها النووي.

وفي المقابل، قال مسئول إيراني رفيع المستوى، يوم الجمعة: إن إيران ستتعامل مع أي هجوم باعتباره «حربًا شاملة ضدنا».

إبحار أسطول أمريكي نحو إيران

وقال توني سيكامور، المحلل في شركة آي جي: إن إعلان الرئيس ترامب عن إبحار أسطول أمريكي نحو إيران أدى إلى إشعال المخاوف من تعطل الإمدادات، ما أضاف علاوة مخاطرة إلى أسعار الخام، ودعم توجهات العزوف عن المخاطرة على نطاق أوسع خلال تعاملات صباح اليوم، بحسب رويترز.

من جانبه، أعلن اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين في كازاخستان عودته إلى طاقة التحميل الكاملة في محطته الواقعة على ساحل البحر الأسود، أمس الأحد، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في إحدى نقاط الرسو الثلاث.

وفي الولايات المتحدة، تراجع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، بينما ارتفعت أسعار الطاقة الفورية، في ظل عاصفة شتوية بدأت تجتاح البلاد منذ يوم الجمعة.

وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة: إن إنتاج النفط تأثر أيضًا بالطقس الشتوي القاسي، مشيرين إلى أن الخسائر بلغت نحو 250 ألف برميل يوميا، بما في ذلك تراجعات في إنتاج مناطق باكن وأوكلاهوما وأجزاء من تكساس.

