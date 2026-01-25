بيطرى الشرقية يُنظم قافلة طبية مجانية بالحسينية

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد السيد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية توعوية مجانية شاملة بقرية أبو شوشة التابعة لمركز ومدينة الحسينية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

رش وعلاج دواجن طيور

وقال مدير مديرية الطب البيطرى: إن القافلة قامت برش ٢٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع ٢٥٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج دواجن بلغت ٥٠٠ طائر.

عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الارشادية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية أبقار وجاموس ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

توفير أفضل درجات الرعاية

وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة الاستفادة من تلك القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية وذلك بحضور كلا من مدير وأطباء إدارة الحسينية البيطرية وبالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمى وكبار المربين بالقرية.

