الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطرى الشرقية يُنظم قافلة طبية مجانية بالحسينية

قافلة طبية بيطرية
قافلة طبية بيطرية ارشادية دعوية مجانية
18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد السيد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية توعوية مجانية شاملة بقرية أبو شوشة التابعة لمركز ومدينة الحسينية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

بيطرى الشرقية: انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

رش وعلاج دواجن طيور

وقال مدير مديرية الطب البيطرى: إن القافلة قامت برش  ٢٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع ٢٥٠  رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج دواجن بلغت ٥٠٠  طائر.

عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الارشادية 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة  شملت عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية أبقار وجاموس ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

بيطري الشرقية: ضبط 36,5 طن دواجن فاسدة في بلبيس

توفير أفضل درجات الرعاية

وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة الاستفادة من تلك القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية وذلك بحضور كلا من مدير وأطباء إدارة الحسينية البيطرية وبالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمى وكبار المربين بالقرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المبادرة الرئاسية مدينة الجسينية قرية أبو شوشة قافلة طبية بيطرية مديرية الطب البيطرى محافظة الشرقية الدكتور محمد السيد بشار ودير مديرية الطب البيطرى

مواد متعلقة

بيطري الشرقية: ضبط 36,5 طن دواجن فاسدة في بلبيس

بيطرى الشرقية: انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

بيطري الشرقية يضبط 14 طن لحوم بدون فواتير

بيطرى الشرقية: الانتهاء من فحص 5579 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري
ads

الأكثر قراءة

دافوس.. عالم بلا ورقة توت!

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

كل ما تريد معرفته عن مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم بعد قرار السيسي بإنشائها

بتخفيضات 10 جنيهات، أسعار الدواجن المجمدة واللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

باحث في شؤون التيارات الإسلامية: مخطط إزاحة الجولاني بدأ والحكومة الانتقالية واجهة وهمية

رئيس الرقابة المالية: 2025 نقطة الانطلاق لجني ثمار الإصلاح، ولا عصا سحرية في التطوير

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25 يناير 2026

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 25 يناير 2026 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

المزيد
الجريدة الرسمية