كاف يحدد موعد بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو
أمم أفريقيا تحت 17 سنة، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، شهر مايو المقبل، موعدا لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة، لمنتخبات مواليد 2009 

وكشف مصدر في اتحاد الكرة المصري لفيتو، أن الكاف أخطرنا بإقامة أمم إفريقيا تحت 17 سنة في شهر مايو 2026، إلا أنه لم يحدد حتى ألان الدولة المستضيفة للبطولة حتى الآن.

مكان وموعد تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 سنة

وأوضح المصدر لفيتو أن مدينة مصراتة الليبية سوف تستضيف تصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، على أن تنطلق التصفيات في شهر مارس المقبل.

كان منتخب الناشئين مواليد 2009 خاض أخر معسكراته التدريبية في شهر ديسمبر الماضي، وتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب اليابان 

منتخب مواليد 2009 يفوز على اليابان بركلات الترجيح

وفاز منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف في الودية الأولى على نظيره الياباني 3-1 بركلات الترجيح، وذلك في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

منتخب مصر مواليد 2009، فيتو
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

تفاصيل ودية ناشئي مصر واليابان

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة الودية بالتعادل الإيجابي 1-1 وأحرز هدف منتخب مصر اللاعب أحمد بشير، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، بناء علي الاتفاق بين الجهاز الفني للفريقين وحسمها منتخبنا الوطني لصالحه بعد تألق الحارس محمد عبيد الذي نجح في التصدي لثلاثة ركلات ترجيحية.

وقدم المنتخب المصري أداءً جيدًا على مدار شوطي اللقاء، وظهر اللاعبون بصورة مميزة وأهدر العديد من الفرص.

 

ممر شرفي لحسين عبد اللطيف

وحرص لاعبو منتخب مصر بعد الفوز على إقامة ممر شرفي والاحتفال بعيد ميلاد المدير الفني حسين عبد اللطيف وسط أجواء من السعادة بعد الفوز للمرة الثانية على منتخب اليابان بعد أن حسم الفراعنة الصغار نتيجة الأولي بالفوز 4-3 بركلات الترجيح

 

