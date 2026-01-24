انطلاق البرنامج التدريبي التكاملي لشيوخ ووكلاء المعاهد بالأزهر بالغربية

18 حجم الخط

انطلقت اليوم السبت فعاليات البرنامج التدريبي التكاملي والشامل لتنمية مهارات شيوخ ووكلاء المعاهد بمقر التدريب بإدارة سمنود التعليمية الأزهرية.

ويشمل البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمدينة طنطا عدة محاور رئيسية تشمل الجوانب القانونية والمالية وإدارة الامتحانات وجودة التعليم إضافة إلى المهام الإدارية والتربوية لشيوخ المعاهد.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود دعم العاملين بالمعاهد الأزهرية وتمكينهم من أداء مهامهم بأعلى مستويات الدقة والمهنية بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين بيئة العمل داخل المعاهد.

ويأتي تنفيذ البرنامج برعاية فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ومتابعة الدكتور محمد النشرتي مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وينفذه فريق إدارة التدريب التربوي بالمنطقة.

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توجيه 5 رسائل لطالب العلم في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم.



ونشر المركز هذه الرسائل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” على النحو التالي:

5 رسائل لطالب العلم في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي



انضباطك يصنع الفارق



في بيئة تعليمية تطور التعلّم الإلكتروني وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، يبقى الانضباط الذاتي وحُسن إدارة الوقت أساس التميّز، فالعلم لا يؤتي ثماره إلا لمن أحسن السعي وأتقن العمل، واجتهد في أخذ العلوم من أهلها ومظانها وتأدب بآدابها.

الأمانة العلمية عنوانك



سهولة الوصول إلى المعرفة لا تُبيح نسبتها إلى غير أصحابها؛ فتوثيق الجهود، واحترام الحقوق الفكرية، وعدم السطو على أفكار أو نتائج الآخرين، هي أخلاق راسخة لطلاب العلم ترفع قدر صاحبها.



التقنية تُعينك.. لا تلغيك

وسائل التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي تُعين على الفهم والبحث، لا بديلًا للإنسان والعقل؛ فالعلم الصحيح يُبنى بالصبر والتدرّج، والعقل الواعي يتحكم في الآلة ويوجهها ويصوب نتائجها ويصون القيم المجتمعية المتعلقة بها.



الوعي الرقمي حماية



المعرفة أمانة، وللبحث العلمي ميثاق أخلاقي، فلا يجوز توظيف العلم أو نتائج البحث الرقمي فيما يضرّ أو يفسد، أو يهمش الإنسان ويهدر الحقوق، أو يهدم القيم التي وُجد العلم للارتقاء بها.



المعلّم دليل الطريق

رغم تنوّع المنصات والمصادر، يظل المُعلّم والباحث المتخصص دليلًا للفهم السليم، ومقومًا للمسار العلمي والقيمي، فصحبة أهل العلم تبني وعيًا متوازنًا، وتُثمر علمًا نافعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.