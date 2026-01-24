صندوق تطوير التعليم يفتح باب المشاركة أمام طلاب الجامعات والمعاهد في مسابقة ريال مدريد

18 حجم الخط

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن انضمامه إلى مسابقة ريال مدريد لشركة سيسكو العالمية، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مبادرة «كن مستعدًا»، والمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، بمشاركة أكاديميات سيسكو بالجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الشراكات الدولية في مجال التعليم والتدريب التقني وتأهيل الكوادر الشابة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وفي هذا الإطار، صرحت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأن مشاركة الصندوق في هذه المسابقة تأتي انطلاقًا من دوره في دعم منظومة التعليم وربطها بسوق العمل المحلي والدولي، مؤكدة أن التعاون مع شركة سيسكو العالمية يمثل إضافة نوعية تسهم في إتاحة فرص تنافسية متميزة للطلاب والخريجين المصريين، وتعزز من اكتسابهم للمهارات الرقمية المطلوبة في مختلف القطاعات.

وأضافت أن فتح باب المشاركة أمام الطلاب من جميع التخصصات يؤكد أهمية المهارات التكنولوجية كعنصر أساسي في بناء قدرات الشباب، مشيرة إلى أن المسابقة تتيح للفريق الفائز بالمركز الأول، والمكون من خمسة أفراد، الحصول على رحلات ممولة بالكامل للمشاركة في مباريات الدوري الإسباني بملعب ريال مدريد في إسبانيا، في تجربة دولية تجمع بين التميز الأكاديمي والانفتاح الثقافي.

وأوضحت «شرف» أن شروط الاشتراك تشمل الطلاب ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إلى جانب الخريجين بدءًا من دفعة 2020 وما بعدها، على أن يتم تسجيل الطلاب من خلال روابط مؤسساتهم التعليمية المتاحة على لوحة التحكم عبر الرابط المخصص لذلك، كما يمكن للجامعات والمعاهد الراغبة في الانضمام إلى المسابقة التسجيل عبر الرابط المخصص للاشتراك في تحالف المؤسسات المشاركة.

آلية التنافسية في مسابقة ريال مدريد

وأشارت إلى أن آلية التنافس في المرحلة الأولى تعتمد على قيام الأكاديمية بتسجيل أكبر عدد ممكن من الطلاب في المقررات الستة المطلوبة، بحيث يحصل كل طالب على نقطة عن كل مقرر، ويتم على أساس مجموع النقاط تصعيد الأكاديميات الأعلى ترتيبًا إلى المرحلة الثانية التي تتضمن اختبارًا تنافسيًا، يعقبه التصعيد على مستوى المسابقة الدولية.

وأكد صندوق تطوير التعليم أن المسابقة متاحة للطلاب من مختلف التخصصات دون استثناء، بما يتيح لهم تجميع النقاط والتأهل للمراحل التالية، في إطار رؤية الصندوق الهادفة إلى دعم الابتكار، وتكافؤ الفرص، وبناء أجيال قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

رابط التقديم للطلاب على الأكاديميات المشاركة من هنـــــا.

رابط تسجيل أكاديميات مؤسسات التعليم العالي للاشتراك في المسابقة من هنـــــــا.

