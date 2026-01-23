إعلام عبري: قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل السبت

18 حجم الخط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية».

قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث مع الشرع التطورات الأمنية بسوريا وملف "داعش"

والأربعاء الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن الأدميرال براد كوبر، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحثا خلاله التطورات الأمنية في سوريا وملف معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي.

التطورات الأمنية في سوريا وملف معتقلي تنظيم "داعش"

وجاء في بيان نشر عبر حساب سنتكوم في منصة "إكس": "تحدث قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع الأربعاء 21 يناير".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ذكر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن تيم هوكينز، أن الجانبين ناقشا أهمية "التزام القوات الحكومية السورية بوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، ودعم عملية النقل المنسق لمعتقلي تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق".

التزام راسخ ومستمر بهزيمة تنظيم داعش في سوريا

وأوضح البيان أن الأدميرال كوبر "أطلع الرئيس السوري على خطة 'سنتكوم' لتنفيذ عملية منظمة وآمنة لنقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل"، معربا عن توقعات القيادة الأمريكية بأن "تتجنب القوات السورية، وكذلك جميع الأطراف الأخرى، أي إجراءات قد تعرقل هذه العملية".

واختتم البيان بالتأكيد على أن الطرفين "جددا التزامهما الراسخ والمستمر بهزيمة تنظيم داعش في سوريا نهائيا"، مشددين على أن منع عودة التنظيم في سوريا "يجعل أمريكا والمنطقة والعالم أكثر أمانا".

وفي وقت سابق من الأربعاء الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء مهمة تتمثل في نقل معتقلين من تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، بهدف "ضمان بقاء هؤلاء الإرهابيين في مرافق احتجاز آمنة"، مؤكدة نجاح عملية نقل الدفعة الأولى التي تضم 150 مقاتلا كانوا محتجزين في منشأة احتجاز في الحسكة بسوريا، إلى موقع آمن في العراق.

