وكيل الأزهر بمعرض الكتاب: الدفاع عن حقوق الفلسطينيين واجب والفتوى داعم رئيسي

18 حجم الخط

شارك أ. د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، في ندوة بعنوان «دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية» التي نظمتها دار الإفتاء المصرية، بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور أ.د/ نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين.

وكيل الأزهر يشارك في ندوة «دور الفتوى في دعم القضية الفلسطينية» بجناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر الشريف يواصل دعم الشعب الفلسطيني بكل ما أوتي من قوة، مشيرًا إلى أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين واجب مشروع، وأي عدوان عليهم محرم ومجرم، وأن الأزهر عبر تاريخه لم يتوان عن عقد المؤتمرات وإصدار البيانات والبحوث لدعم القضية الفلسطينية، وأن للفتوى الشرعية دورًا محوريًا في بيان الحكم الشرعي ومساندة الحق.

وكيل الأزهر: ما يحدث من انتهاكات بحق الفلسطينيين من قتل وتشريد وتجويع لا يمكن السكوت عنه

وأشار الدكتور الضويني إلى أن الأزهر يسعى دائمًا لتفعيل دور الفتوى في توعية الأمة بقضاياها المصيرية، وبيان ما هو حق مشروع وما هو اعتداء محرم، مؤكدًا أن ما يحدث من انتهاكات بحق الفلسطينيين، من قتل وتشريد وتجويع، لا يمكن السكوت عنه، وأن الفتوى تقوم بدورها في كشف الحقائق وإبراز العدالة والقيم الإنسانية.

واختتم أن الأزهر يحرص على توجيه رسالة للعالم بأسره مفادها أن دعم فلسطين ليس خيارًا سياسيًا فقط، بل واجب ديني وإنساني، وأن كل المبادرات والبيانات التي تصدر عن الأزهر تسعى لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه، وترسيخ قيم العدالة والسلام في مواجهة الظلم والاعتداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.