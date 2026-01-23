بوتين: استغلال الطريق البحري الشمالي مهم لروسيا

18 حجم الخط

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على الأهمية البالغة لاستغلال الطريق البحري الشمالي بالنسبة لكلّ من روسيا والتجارة الدولية.

استكشاف القطب الشمالي

وقال الرئيس بوتين إن روسيا كانت رائدة في استكشاف القطب الشمالي لعقود، حيث قامت ببناء كاسحات جليد جبارة لا مثيل لها في العالم.

وأضاف رئيس الدولة، خلال اجتماع مع طلاب من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا: "لطالما كانت روسيا - لنقل ربما ليس دائما، ولكن لعقود عديدة - رائدة في استكشاف القطب الشمالي: فنحن نبني كاسحات جليد عملاقة، على سبيل المثال، لا توجد في أي مكان آخر من العالم".

يذكر أن الطريق البحري الشمالي هو ممر شحن بحري من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ يمر على طول ساحل القطب الشمالي الروسي من بحر بارنتس، بمحاذاة سيبيريا، إلى الشرق الأقصى.

ويمكن الإبحار من خلال هذا الطريق في مياه القطب الشمالي الخالية من الجليد مدة شهرين فقط في السنة وبعد ذلك يتم استخدام كاسحات الجليد.

وتمتلك روسيا أضخم أسطول لكاسحات الجليد في العالم، بما في ذلك 8 كاسحات جليد نووية قوية (مثل "أركتيكا" و"يامال") وحوالي 34 كاسحة تقليدية.

وتستخدم روسيا هذا الأسطول لضمان الملاحة عبر طريق بحر الشمال، مما يرسخ هيمنتها في القطب الشمالي.

وتقوم هذه الكاسحات بكسر الجليد الذي يصل سمكه إلى 3 أمتار، وتسهيل التجارة ونقل الشحنات من الموانئ السيبيرية، وسط خطط لتوسيع الأسطول بوحدات جديدة مثل "تشوكوتكا" و"لينينجراد" و"ستالينجراد" لتعزيز النفوذ الاستراتيجي.

