اقتراح بالبرلمان لإنشاء حي مستقل لـ "حدائق الأهرام" وفصله عن الهرم

18 حجم الخط

تقدّمت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلي رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوى، موجه إلي الحكومة، بشأن إنشاء حي جديد ومستقل باسم «حي حدائق الأهرام»، وفصل منطقة حدائق الأهرام إداريًا عن حي الهرم، وذلك في إطار السعي لتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء الإدارية والخدمية عن المواطنين.

فصل منطقة حدائق الأهرام

وأوضحت النائبة، في نص الاقتراح، أن الهدف الرئيسي من فصل منطقة حدائق الأهرام وتأسيس حي مستقل لها، يتمثل في تخفيف الضغط الخدمي والإجرائي عن حي الهرم الذي يعاني من تكدس سكاني كبير، إلى جانب تمكين سكان حدائق الأهرام من الحصول على خدماتهم بشكل مباشر وسريع من خلال إدارة محلية مستقلة.

أكبر التجمعات السكنية بمحافظة الجيزة

وأكدت أن منطقة حدائق الأهرام تُعد من أكبر التجمعات السكنية بمحافظة الجيزة، حيث تتمتع بكثافة سكانية مرتفعة، ومساحة جغرافية واسعة، وتنوع عمراني كبير، ما يستدعي إنشاء كيان إداري مستقل قادر على إدارة شؤونها بكفاءة.

وأضافت أن المقترح لا يقتصر على إنشاء حي مستقل فقط، بل يشمل تطويرًا شاملًا لمنطقة حدائق الأهرام بما يتناسب مع الطابع الحضاري لمنطقة المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، باعتبارها واجهة سياحية عالمية تعكس صورة الدولة المصرية أمام الزائرين والسائحين.

تحسين المظهر العام

وأشارت إلى أن خطة التطوير المقترحة تتضمن تحسين المظهر العام، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتنسيق الموقع، وتطوير الطرق والميادين، وتحسين منظومة الإنارة واللافتات الإرشادية، مع الالتزام بالطابع المعماري والحضاري الذي يليق بالقيمة الأثرية والتاريخية للمنطقة.

كما شددت النائبة جيهان شاهين على أهمية إنشاء مجمع خدمات حكومي متكامل داخل نطاق الحي الجديد، يضم مختلف الجهات الخدمية الأساسية، وعلى رأسها مصلحة الشهر العقاري، ومستشفى، وسجل مدني، ومكتب بريد، ومركز شباب، ونقطة إسعاف، وأفرع للبنوك، بما يسهم في تقليل مشقة الانتقال والزحام، والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات.

الصالح العام

وطالبت النائبة في ختام اقتراحها بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته، بحضور الوزراء المعنيين، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تحقق الصالح العام وتخدم أهالي المنطقة.

