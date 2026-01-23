كومباني: مواجهة أوجسبورج صعبة.. وأوباميكانو يغيب لهذا السبب

18 حجم الخط

أكد البلجيكي فينسينت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، صعوبة مواجهة أوجسبورج غدا، السبت، في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الألماني، مشيرا إلى أن المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو سيغيب بسبب الإصابة.

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي للمباراة، "للأسف يشعر أوباميكانو بالمرض، لن يتمكن من لعب المباراة القادمة، لنرى من سيغيب أيضًا. بخلاف ذلك، لا يوجد أي غياب بسبب الإصابة. لكنني أخشى أن ينتشر الفيروس في غرفة الملابس. آمل ألا يغيب أحد. لكن أوبا سيبقى في الفراش لبضعة أيام أخرى".

وعلق مدرب بايرن عن زميله السابق إيدين دزيكو العائد مؤخرًا إلى ألمانيا: "إن استمراره في اللعب على هذا المستوى لفترة طويلة يرجع إلى حد كبير إلى احترافه.نحن نتحدث دائمًا عن مانويل نوير، وكيف يمكنهم أن يكونوا في هذه السن في مثل هذه اللياقة البدنية هذا هو الاحتراف! لا ينسى المرء أبدًا كيفية تسجيل الأهداف. نظرًا لأهميته الكبيرة في مسيرتي المهنية، أتمنى له كل التوفيق!".

وعن مواجهة أوجسبورج علق قائلا، "من المؤكد أنهم شاهدوا كيف سارت المباريات الأخيرة. لطالما واجهنا صعوبات، وهذا أمر طبيعي، هذي طبيعة البوندسليجا والمباريات ليست بهذه السهولة. نحن لا نريد أن نجعل اللعب ضدنا أمرًا سهلًا. وهذا يعني أننا لا نفرق بين أوجسبورج ولايبزيج، فنحن نريد أن نقدم أعلى مستوى أداء، مهما كانت الظروف. لكن المباراة ستكون دائمًا كأنها نهائي".

وتابع، "إنها مباراة ديربي لأن خصومنا يسافرون بالحافلة. وإلا فإننا نسافر دائمًا بالطائرة. لكن نعم، دائمًا ما تكون المباراة ضد أوجسبورج صعبة بالنسبة لنا. ربما يكون عامل الديربي جزءًا من ذلك. لكن لدينا ملعب أليانتس أرينا ممتلئ، وفريق متحمس وهذا لا بد أن يكون له دور".

ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة بفارق 11 نقطة عن بوروسيا دورتموند الوصيف برصيد 39 نقطة.

