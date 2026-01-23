وزير الزراعة يستقبل وفدا أردنيا لتعزيز التعاون في الثروة الحيوانية والتدريب

18 حجم الخط

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا أردنيًا رفيع المستوى برئاسة المهندس مصباح الطراونة، مساعد أمين عام وزارة الزراعة الأردنية لشؤون الثروة الحيوانية، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتذليل العقبات التي قد تواجه تبادل المنتجات الحيوانية بين البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء الذي حضره بعض قيادات الوزارة، على توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون والتكامل بين مصر، والدول العربية الشقيقة، ومن بينها المملكة الاردنية الهاشمية والتي تجمع مصر بها، العديد من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية، مشيرا إلى رغبة القيادة السياسية في البلدين في تطوير التعاون الفني ودعم البحوث العلمية المشتركة وبناء القدرات في المجالات الزراعية والبيطرية.

وشدد فاروق على أن المراكز البحثية التابعة للوزارة، مسخرة بالكامل لتقديم الدعم الفني للأشقاء الأردنيين، ليس فقط في تدريب الكوادر، بل في وضع حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في ظل التغيرات المناخية الراهنة.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الإنتاج الداجني، نظرا للطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في هذا القطاع وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي، حيث استعرض اللقاء التجربة المصرية الناجحة في إنشاء المنشآت الداجنة المعزولة وتطبيق معايير الأمان الحيوي، وإمكانيات نقل هذه التجربة إلى الأشقاء في الأردن.

وبحث اللقاء، تيسير حركة التجارة البينية للمنتجات الحيوانية والداجنة، وتبادل الخبرات، فضلا عن التعاون في مجال تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان بما يحقق الأمن الغذائي العربي المشترك.

وعلى هامش اللقاء، شهد "فاروق" توقيع برنامج تنفيذي للتدريب ونقل الخبرات المصرية إلى الجانب الأردني، والذي تم إبرامه بين الجمعية التعاونية العامة المصرية لتربية وتنمية الخيول، ووزارة الزراعة الأردنية، والذي يأتي تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع في العاصمة الأردنية "عمان"، في ديسمبر الماضي، والخاص بتنظيم نقل الخيول للتصدير الدائم والمؤقت و"الترانزيت"، والمشاركة في المسابقات الدولية.

ووفقا للبرنامج التدريبي، سيتم إيفاد متدربين أردنيين لتلقي تدريبات عملية متقدمة في مصر، حيث تنفذ هذه البرامج بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث تشمل العديد من التخصصات الدقيقة، من بينها: استخدام الموجات فوق الصوتية في تناسليات الخيول، فحص الطلائق وتجميع وتجميد السائل المنوي والتلقيح الاصطناعي، فضلا عن تقنيات نقل الأجنة وتجميد وتخزين البويضات في الخيول.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة قد وجه العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للوفد الأردني، حيث تضمنت عددًا من مزارع ومجازر الإنتاج الحيواني والداجني، بالإضافة إلى تفقد المحجرين المعتمدين دوليا لتصدير الخيول من مصر وهما محجر وزارة الداخلية ومحجر القوات المسلحة للوقوف على الطفرة التي تشهدها مصر في هذا القطاع وللاطلاع على تطبيق المعايير الدولية للصحة والسلامة، ذلك بالإضافة إلى زيارة معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث التناسليات التابعين لمركز البحوث الزراعية، للإطلاع على التطورات والتقنيات الحديثة التي تشهدها المعامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.