اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ وفقًا لقانون العمل

يُعد صندوق إعانات الطوارئ للعمال أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة المصرية لدعم العمال المتضررين من توقف أو تعثر المنشآت عن العمل نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادتهم.

ويأتي دور الصندوق في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية.

ويعمل الصندوق تحت إشراف وزارة العمل، ويهدف بالأساس إلى تقديم إعانات مالية مؤقتة للعمال المؤمن عليهم الذين تتوقف أجورهم بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت، سواء كان ذلك نتيجة أزمات اقتصادية، أو كوارث طبيعية، أو ظروف استثنائية تؤدي إلى تعطل عجلة الإنتاج.

وتتمثل اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ في صرف إعانات مالية للعمال المتضررين لفترة زمنية محددة، بما يضمن توفير حد أدنى من الدخل يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب المساهمة في الحد من الآثار الاجتماعية السلبية الناتجة عن البطالة المفاجئة، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمعيشي.

ويستفيد من إعانات الصندوق العمال المؤمن عليهم في المنشآت التي يثبت توقفها أو تعثرها عن العمل، بعد دراسة الحالة والتحقق من توافر الشروط القانونية، حيث يتم الصرف وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التأكيد على أن هذه الإعانات لا تُعد أجرًا ولا يترتب عليها أي حقوق وظيفية دائمة.

ولعب الصندوق دورًا بارزًا، خلال السنوات الأخيرة، في دعم العمال المتضررين من الأزمات، وعلى رأسها جائحة كورونا، حيث ساهم في تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بعدد كبير من العاملين في مختلف القطاعات، خاصة الصناعية والخدمية.

ويستند عمل الصندوق إلى أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة له، ويخضع للرقابة الإدارية والمالية، بما يضمن الشفافية وحسن إدارة الموارد، ويعكس التزام الدولة بدعم العمال باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.

ويمثل صندوق إعانات الطوارئ للعمال نموذجًا عمليًا لشبكات الأمان الاجتماعي في مصر، ودليلًا على حرص الدولة على مساندة العمال في أوقات الأزمات، بما يحقق قدرًا من الاستقرار المجتمعي ويحافظ على استمرارية العملية الإنتاجية.

