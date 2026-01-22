الخميس 22 يناير 2026
البنك المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي إلى 37%

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
قرر البنك المركزي التركي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الخامس على التوالي، مع إبطاء وتيرة الخفض مقارنة بديسمبر.

وقلصت لجنة السياسة النقدية سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد إلى 37% من 38% اليوم الخميس، بأقل من توقعات مسح أجرته بلومبرج شمل 22 اقتصاديا، وكان جميعهم باستثناء ثلاثة قد رجحوا خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.

شجّع تباطؤ التضخم خلال الشهر الماضي صانعي السياسات النقدية على مواصلة تيسير تكاليف الاقتراض، رغم عدم تحقيق الهدف الرسمي للتضخم عند 24% بنهاية العام، وسط توقعات باستمرار ضغوط الأسعار خلال الأشهر الأولى من 2026.

وتباطأ نمو الأسعار السنوي إلى 30.9% في ديسمبر، متراجعًا بشكل طفيف أكثر من نطاق توقعات البنك المركزي المعدّلة بين 31% و33%. كما رُفعت توقعات التضخم لنهاية 2025 في نوفمبر من نطاق 25% إلى 29%.

وحذر محافظ البنك المركزي فاتح قره خان، في عروض تقديمية للمستثمرين الأسبوع الماضي، من أن بيانات التضخم خلال الشهرين المقبلين قد تكون "متباينة" بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والعوامل الموسمية، وعادة ما يتسارع التضخم في تركيا خلال يناير وفبراير نتيجة التعديلات السنوية على الحد الأدنى للأجور والضرائب على مجموعة من السلع مثل الوقود والتبغ والكحول.

وتضغط أيضا توقعات التضخم والتغييرات في طريقة احتساب التضخم على البيانات، ومع ذلك قال رئيس السياسة النقدية إن تباطؤ تضخم الخدمات الذي ظل راسخا، من شأنه أن يدعم تراجعا عاما في وتيرة ارتفاع الأسعار.

