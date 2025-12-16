الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة عاطل أحدث عاهة مستديمة لجاره في الوايلي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قررت  محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التشاجر مع جاره بسبب خلافات حول لهو الأطفال بدائرة قسم شرطة الوايلي وإحداث عاهة مستديمة به إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري. 

البداية، كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين الجيران وإصابة أحدهما، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري.

بالانتقال إلى محل البلاغ والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين شابين لخلافات حول لهو الأطفال، أقدم فيها أحدهما على ضرب الآخر بعصا خشبية غليظة فأحدث به عاهة مستديمة تمثلت في عجز بإصبع إبهام يده اليسرى قدرت نسبته بحوالي 5 %.


عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

