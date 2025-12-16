تأجيل محاكمة عاطل أحدث عاهة مستديمة لجاره في الوايلي

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التشاجر مع جاره بسبب خلافات حول لهو الأطفال بدائرة قسم شرطة الوايلي وإحداث عاهة مستديمة به إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري.

البداية، كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين الجيران وإصابة أحدهما، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري.

بالانتقال إلى محل البلاغ والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين شابين لخلافات حول لهو الأطفال، أقدم فيها أحدهما على ضرب الآخر بعصا خشبية غليظة فأحدث به عاهة مستديمة تمثلت في عجز بإصبع إبهام يده اليسرى قدرت نسبته بحوالي 5 %.



عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.