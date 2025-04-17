مدبولي: معنديش مشكلة يهاجر 10 آلاف طبيب كل سنة بيوفرلنا عملة

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أزمة هجرة الأطباء بسبب تدني أجورهم وتأثير ذلك على عجز المستشفيات.





وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "منذ 7 سنوات كانت كليات الطب تخرج 9 آلاف طبيب، قبل جائحة كورونا وأي أزمات اقتصادية، ودائما نشكك في جودة التعليم المصري وهل لو كانت بهذا السوء هنصدر أطباء بالأعداد التي يتم إعلانها عن سفر الأطباء".



وتابع: "كان هناك توجيه بالتوسع في إنشاء كليات الطب وبالتالي وصل عدد الخريجين لـ15 ألف طبيب، وخلال 3 سنوات سيصل العدد إلى 21 ألف طبيب، وخلال 6 سنوات يصل العدد إلى 29 ألف طبيب.



ولفت: "هجرة الأطباء أو سفرهم للخارج يساهم في تطويرهم وكسب المزيد من الخبرات بالإضافة إلى تحقيق عائد مالي واقتصادي وتحويلها للدولة المصرية، وتيرة تحويلات المصريين في الخارج تحقق طفرات غير مسبوقة، نشجع شبابنا على أن يجد فرصة عمل مناسبة، وليس من العيب سفر عدد من الأطباء والمهندسين للخارج لأنه يوفر العملة للبلد".

وأكد: "حتى لو هاجر 10 آلاف طبيب في السنة إحنا مش هيبقى عندنا مشكلة في ظل الأعداد الكبيرة من الخريجين، أما بالنسبة لمجال الدخل والمرتب للطبيب فالقطاع الخاص مفتوح على مصراعيه وهو يوظف الغالبية العظمى من الأطباء وأعتقد أن دخول الأطباء ليست بالقليلة، وتدخلنا بقانون المسئولية الطبيبة لحماية أي طبيب في المستشفيات من أي محاولات للاعتداء عليه، والمنظومة تتحسن وتتحرك ونعمل على تحسين مرتبات الأطباء والمعلمين لإن تأثيرهما كبير للغاية".



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