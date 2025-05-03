دموع على البالطو الأبيض!.. 9 أطباء فقط لكل 10 آلاف مصري!.. د. أسامة حمدي: المتفوقون تركوا نيابات الكليات لأول مرة.. وهذا جرس إنذار!

تزايد هجرة الأطباء فى مصر هى كارثة تهدد صحة الأجيال القادمة فالأطباء هم خط الدفاع الأول عن الشعب من الأوبئة والكوارث الصحية التى تحيط بنا فى كل وقت. وخلال السنوات الأخيرة زادت معدلات هجرة الأطباء للخارج، لم يعد الطبيب المصرى يرغب فى العمل داخل مصر نتيجة عوامل متعددة ولم تعد الظروف الاقتصادية والاجتماعية وأيضا العلمية جاذبة للعمل.

الطبيب المصرى نظرا لاجتهاده وعلمه وتحمله للمهنة الشاقة أصبح عملة نادرة تتهافت عليها كل الدول وتدفع له آلاف الدولارات لتغريه ليعمل بها، وعوامل الجذب فى هذه الدول ليست مقتصرة على الظروف المادية فقط بل أيضا احترام آدمية الطبيب وتقديره معنويا وتوفير الراحة والتعليم والتدريب أيضا عوامل جذب له للسفر للخارج.

أصبح حاليا كل طبيب مصرى شاب يتخرج فى كلية الطب يعد الأيام والليالى للسفر للخارج ينتظر الوقت المناسب بعد حصوله على الماجستير والتخصص لكى يهاجر للخارج ويذهب لعقول تقدره فى كل الجوانب ليعيش حياة كريمة كما تمناها منذ أن كان يحلم أن يكون طبيبا بعيدا عن الرواتب المتدنية وحوادث الضرب والتعدى عليهم وكذلك الأمور الإدارية المعقدة التى تواجههم أثناء عملهم.. “فيتو” تفتح الملف الشائك وتناقشه من جميع جوانبه.

بالرغم أن منظمة الصحة العالمية تقترح أن يكون معدل الأطباء فى المجتمع 45 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، لكن فى مصر نجد أن المعدل تناقص ليصبح9 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، بعد أن كان 11 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة فى 2014، ليؤكد الدكتور أسامة حمدى أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أن نيابات الجامعة أصبحت فارغة من المتقدمين لأول مرة فى التاريخ بعد أن هجرها المتفوقون.

‎وفقًا لأحدث التقارير عن مرتبات الأطباء فى أمريكا فى الفترة بين أبريل 2023 ومارس 2024، فإن أعلى راتب ابتدائى من حظ جراحى العظام وهو فى المتوسط 686.000 دولار سنويًا؛ وتشمل التخصصات الأخرى ذات أعلى متوسط راتب ابتدائى أطباء الجهاز الهضمى (531.000 دولار)، وأطباء المسالك البولية (496.000 دولار)، وأطباء الأشعة (495.000 دولار)، وأطباء الجلدية (486.000 دولار)، فى حين أن أطباء الأطفال (244.000 دولار) وأطباء الأسرة والطب الباطنى (271.000 دولار لكل منهم) وهو أقل الرواتب.

أما متوسط رواتب أطباء النساء والتوليد فهو 389.000 دولار، بزيادة قدرها 6% عن العام السابق و22% عن خمس سنوات مضت؛ للطلب المتزايد والنقص النسبى فى أطباء النساء والتوليد. كما أن متوسط راتب الممارسون المساعدون من الممرضين ومساعدى الأطباء 164.000 دولارًا، ويحصل الأطباء والممارسون المساعدون أيضًا على حوافز مالية أخرى، مثل مكافآت التوقيع، وبدلات الانتقال، وبدلات التعليم الطبى المستمر، فمتوسط مكافأة التوقيع للأطباء 31.473 دولارًا، بينما متوسط مكافأة التوقيع للممارسين المساعدين 11.037 دولارًا، ومتوسط بدل الانتقال 11.284 دولارًا للأطباء و7.910 دولارًا للممارسين المساعدين، كما أن متوسط بدل التعليم الطبى المستمر كان 3.969 دولارًا للأطباء و2.195 دولارًا للممارسين المساعدين. أما رواتب الأطباء فى أوروبا حوالى نصف أو ثلث أرقام رواتب الأطباء فى أمريكا.

وفى السنوات الأخيرة ومنذ عام 2015، هاجر نحو 50% من أطباء مصر للخارج، فمن بين ٢٢٠ ألف طبيب مسجل فى مصر لم يبق سوى نحو ١٠٣ آلاف طبيب فقط، أى طبيب لكل ألف مواطن وهو أقل من ثلث المعدل العالمى مما يشكل خطورة كبيرة على النظام الصحي.

وتؤكد الإحصاءات أن مصر تخرج سنويًا نحو ١٥ ألف طبيب، وهو رقم أكثر مما تخرجه أمريكا مقومًا بعدد السكان، لكن الطبيب المقيم يتراوح راتبه من حوالى 5.000 إلى 7.000 جنيه، والطبيب الأخصائى يبدأ راتبه من حوالى 8.000 إلى 12.000 جنيه شهريًا؛ والطبيب الاستشارى يبدأ راتبه من حوالى 12.000 إلى 20.000 جنيه شهريًا.

ويشكل الأطباء المصريون ما يقرب من 3% من أطباء هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى إنجلترا، حيث نجد أكثر من ثلث (36.6%) أطباء الهيئة من الأجانب، بحسب الهيئة؛ وكان الأطباء المصريون يهاجرون إلى دول الخليج، حيث كانت الرواتب أعلى بكثير، وحيث جعلت الثقافة واللغة المشتركة الانتقال أسهل.

وعندما خففت المملكة المتحدة قواعد الهجرة للأطباء الأجانب فى عام 2019، اجتذبت العديد من الأطباء المصريين إليها، بحسب تقرير موقع “ ذا ناشيونال”.

فى يناير 2019، أجرت وزارة التعليم العالى وفريق البحث والفريق الفنى بوزارة الصحة دراسة لبحث فى ظروف الممارسة الطبية فى مصر ومتطلبات سوقها، وخلصت الدراسة إلى وجود فجوة، وإن كانت غير محددة، فى عدد الأطباء الممارسين فى مصر، وأن عدد الأطباء فى مصر، ممن يعملون فى المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة، يبلغ 82 ألف طبيب من جميع التخصصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجل، 38٪ فقط من هؤلاء الأطباء حاصلين على ترخيص بالممارسة، و62٪ من جميع الأطباء إما يعملون خارج مصر أو استقالوا من العمل الحكومى أو فى إجازات.

تشير الدراسة إلى أن هجرة الأطباء المصريين تؤثر سلبًا على النظام الصحى والاقتصادى فى مصر، حيث يعانى الأطباء من ضعف البنية التحتية الصحية، والرواتب المتدنية، وظروف العمل غير الملائمة، مما يدفعهم للهجرة إلى دول ذات أنظمة صحية متطورة.

كما أوضحت الدراسة أن 56% من الأطباء المصريين يعملون فى الخارج، مع تفضيلهم الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية لأسباب مهنية، ودول الخليج لأسباب مالية.

وفى القطاع الحكومي، تراجع عدد الأطباء بشكل ملحوظ، حيث انخفض العدد من حوالى 113 ألف طبيب فى عام 2014 إلى 73.4 ألف طبيب فى عام 2020، وفق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولم تؤد زيادة أعداد المقبولين فى كليات الطب وإنشاء كليات جديدة إلى تخفيف الأزمة، حيث ارتفعت أعداد الاستقالات بين الأطباء المصريين، وبلغ عدد المستقيلين نحو 11.500 طبيب، خلال الفترة من 2019 حتى مارس 2022، وفق تقرير النقابة العامة لأطباء مصر.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الأطباء المصريين العاملين فى الخارج يتراوح بين 120 و150 ألف طبيب، وشهدت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 202% فى عدد الأطباء المصريين بين عامى 2017 و2021، وارتفع العدد من 435 طبيبًا فى 2017 إلى 1312 طبيبًا فى 2021.

وتزايدت هجرة الأطباء المصريين لدول الخليج، ويقدر عدد الأطباء المصريين فى قطر نحو 4000 طبيب، يعملون فى تخصصات مثل الرعاية المركزة وأمراض القلب وجراحة المخ والأعصاب، وفى الكويت بلغ عدد الأطباء المصريين نحو 4000 طبيب، أيضًا، يعملون فى تخصصات متنوعة تشمل الطوارئ والعناية المركزة والتخدير.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الأطباء المصريين العاملين فى دول الخليج يتجاوز 60 ألف طبيب، منهم حوالى 50 ألف طبيب فى المملكة العربية السعودية وحدها، يمثل الأطباء المصريون نسبة كبيرة من الكوادر الطبية فى دول الخليج، حيث يُقدر وجود أكثر من 70% من الأطباء الوافدين فى الكويت من الجنسية المصرية.

أما فى دول أوروبا، فتشير التقديرات إلى أن عدد الأطباء المصريين فى فرنسا يُقدر بنحو 2500 طبيب، يعملون فى تخصصات مثل الرعاية وأمراض القلب وجراحات المخ والأعصاب. وبلغ عدد الأطباء المصريين المسجلين فى نقابات الأطباء الفرعية فى ألمانيا، حتى نهاية عام 2019، نحو 1549 طبيبًا.

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