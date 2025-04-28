الدكتور محمد خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء الأسبق لـ«فيتو »: راتب الطبيب لا يكفى مواصلاته.. زيادة أعداد الخريجين مع قلة التدريب والتأهيل كارثة

كشف الدكتور محمد خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء الأسبق، عن أسباب هجرة الأطباء للخارج وأهم الحلول لعلاج هذه الأزمة التى أصبحت تهدد المنظومة الصحية فى مصر نتيجة عجز الأطباء، فى ظل العجز المستمر ونقص أعداد الأطباء خاصة فى التخصصات الحرجة هناك تخوفات من أن يأتى علينا وقت لا نجد فيه أطباء لعلاج المرضى أو أطباء غير أكفاء غير مؤهلين للعمل.

أسباب هجرة الأطباء وحجم الزيادات فى أعداد الأطباء الذى تسعى الحكومة لتوفيره والتحديات التى تواجه الأطباء فى عملهم داخل المستشفيات الحكومية أمور تحدث عنها نقيب الأطباء الأسبق لـ”فيتو” وإلى نص الحوار..

برأيك ما هى أسباب هجرة الأطباء؟

أهم سبب هو قلة التدريب والتعليم الطبى لأن هدف الطبيب هو التعليم المستمر والتقدم بمستواه ويكون لديه مهارة إجراء العمليات الجراحية المتقدمة ويحسن من مستواه لشفاء المرضى وأصبح هذا الهدف غير متاح.

وعدد اقل من نصف الخريجين من كليات الطب الذى يستطيع الالتحاق بالدراسات العليا سواء ماجستير أو زمالة مصرية ولا توفر تدريبا كافيا.

أو يتم توزيعه على مستشفيات لا توفر تعليما متميزا وليس بها مهارات لتعليم الطبيب، واذا ترك المستشفى التى لا يتعلم بها للرغبة فى التطوير يكون على نفقته الخاصة ويتكلف مبالغ ضخمة لا يقدر عليها.

هل الحكومة لا توفر تدريبا كافيا للأطباء؟

لا يوجد استثمار فى القوة البشرية للأطباء والحكومة تستثمر فى المبانى والأجهزة الطبية فقط فأين القوة البشرية ورغم أن القوانين تؤكد أن التدريب يكون على حساب جهة العمل ولكن لا يطبق فعليا.

كما أن تكاليف التعليم الطبى أصبحت خارج إمكانيات الطبيب حاليا

لأن راتب الطبيب يعيشه بالكاد راتب 6 آلاف لا تكفيه للعيش بمفرده دون زواج لذا بيئة العمل غير مناسبة للطبيب المصرى ولا توجد تجهيزات طبية ولا توفير للوسائل التشخيصية والمعملية.

ولا توجد وسائل إعاشة مناسبة من سكن الأطباء السيء للغاية والأكل الذى يحصل عليه فى المستشفى أيضا لا يتوفر وطبيب الامتياز يحصل على 2800 جنيه لا تكفى مواصلاته، ويجب أن يحصل على 80% من أجر النائب أى 5 آلاف جنيه على الأقل.

كما أن نقص الإمكانيات يجعل المرضى يعتدون على الطبيب ويتعرض للإهانة لذلك أغلب هجرة الأطباء من الشباب

هل زيادة أعداد الخريجين حل لعجز الأطباء؟

زيادة أعداد الخريجين كارثة وما فعلته الحكومة بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء كليات بدون إمكانيات تعليمية وتدريبية أمر كارثى فأين الأطباء الذين يقومون بتعليمهم وأين المستشفيات المجهزة لتعليمهم.

أصبح لدينا 47 كلية طب ما بين كليات خاصة وحكومية وأهلية وترسل الجامعات الأهلية الأطباء للمستشفيات الحكومية، فلا يوجد تدريب يرقى لمستوى طبيب فى الجامعات الحكومية

ويمكن أن يكون لدينا 30 ألف خريج سنويا ولكن ليس بينهم طبيب حقيقى إلا خريجى قصر العينى والجامعات الحكومية، فهذا ضحك على الناس.

لماذا يوجد عجز فى الأطباء فى كل العالم؟

نقص الأطباء موجود فى كل دول العالم لأن تدريب الطبيب صعب ومكلف وطويل لذلك تستهدف الدول الأوروبية توفير مزايا للأطباء المصريين وإغرائهم للسفر إليهم.

وما الراتب المناسب للطبيب حاليا؟

لا يوجد رقم محدد ولكن يوميا ظروف المعيشة فى ارتفاع وتغير مستمر ويجب أن يحصل الطبيب على راتب يساعده على تكاليف الحياة المرهقة ويمكنه من العيش حياة كريمة، وفى مصر لا يوجد ما يجعل الطبيب يتحمل ظروف العمل الصعبة أو الرواتب المتدنية.

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