البنك المركزي: 2.4 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 3 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت 2.4 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025.

جاء ذلك ضمن بيان صحفي للبنك المركزي، موضحا أن صافي التدفقات في الفترة المذكورة بلغ 2.4 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وقال البنك المركزي إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025 /2026 (الفترة يوليو/سبتمبر 2025) شهدت مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات.

وأضاف البنك في بيان له أن العجز في حساب المعاملات الجارية تراجع بمعدل 45.2% مسجلًا نحو 3.2 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للخارج قدره 366.4 مليون دولار.

ومن جانب آخر، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، أن منحة علماء المستقبل تستهدف بناء الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

