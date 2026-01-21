الأربعاء 21 يناير 2026
اقتصاد

مصلحة الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الفنان عبد الرحمن
الفنان عبد الرحمن أبو زهرة
قررت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية  رفع الحجز الضريبي فورا عن حسابات الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة تقديرا لقدره الكبير وإسهاماته في مجال الفن، وذلك إيمانا من مصلحة الضرائب  بالدور الحيوي الذي يلعبه الفن والفنانون في الارتقاء بالفكر والثقافة وإثراء ذاكرة المجتمع.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنها ستتابع الملف الضريبي الخاص بالفنان الكبير بصفة شخصية لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجهه.

يأتي هذا في ضوء توجيهات أحمد كوجك وزير المالية بإزالة العقبات والتيسير على الممولين وتوفير أقصى وسائل الدعم الفني لكافة قطاعات المجتمع الضريبي.

وناشدت مصلحة الضرائب المصرية جموع الفنانين وقطاعات المجتمع الضريبي الاستفادة من قنوات التواصل المختلفة والتي أتاحتها مصلحة الضرائب المصرية عبر أدوات متنوعة لتذليل المشكلات وحل الإشكاليات الضريبية انطلاقا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه مصلحة الضرائب المصرية.

