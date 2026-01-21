تأييد حكم السجن 10 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل صديقه بالأزبكية

18 حجم الخط

قضت محكمة مستانف جنايات القاهرة برفض الاستئناف المقدم من عاطل لاتهامه بالشروع في قتل صديقه في مشاجرة نشب بينهما بسبب خلافات مالية بمنطقة الأزبكية وقضت المحكمة بتأييد معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات



وكان قسم شرطة الازبكية تلقي بلاغا من احد المستشفيات يفيد بوصول شخص مصاب بجروح طعنية في مشاجرة علي يد صديقه بدائرة قسم شرطة الازبكية، وعلي الفور انتقلت قوات الامن الي مكان البلاغ



وبالفحص واجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة عاطل صديق المجني عليه حيث نشبت بينهما خلافات علي مبلغ مالي فاعتدي المتهم علي الاخير بسلاح ابيض



عقب تقنين الاجراءات تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.