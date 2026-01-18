الأحد 18 يناير 2026
إعلان نتيجة انتخابات النقابات الفرعية للمحامين غدًا

تعلن نقابة المحامين، نتيجة المرحلة الأولى، من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك غدًا الاثنين في تمام الساعة الرابعة مساءً.

ويُعقد إعلان النتيجة بمقر النقابة العامة للمحامين برمسيس، بحضور قيادات النقابة واللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وانطلقت، اليوم السبت، المرحلة الأولى من انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة القليوبية، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية، وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات نقباء المحامين الفرعيين بعدد من المحافظات فوز عدد من الأسماء بمنصب النقيب، في أجواء انتخابية شهدت مشاركة واسعة من أعضاء الجمعيات العمومية، وسط متابعة من مجلس النقابة العامة.

وفي محافظات الصعيد، فاز حازم طه بمنصب نقيب محامي الفيوم، وإبراهيم عبد الرحيم نقيبًا لمحامي الإسماعيلية، بينما فاز أحمد البدراوي بمنصب نقيب محامي جنوب أسيوط، ومحمد الجاحر نقيبًا لمحامي شمال أسيوط، إلى جانب فوز مجدي رسلان بمنصب نقيب محامي المنيا.

كما أظهرت المؤشرات فوز ياسر أبو هندية بمنصب نقيب محامي دمياط، وماهر حمودة نقيبًا لمحامي المنوفية، ومحمد الهمامي نقيبًا لمحامي البحر الأحمر، ومحمد عمر نقيبًا لمحامي الوادي الجديد.

وفي المحافظات الساحلية والحدودية، فاز أحمد الزلاط بمنصب نقيب المحامين في بورسعيد، فيما فاز أحمد فتحي الصويني بمنصب نقيب محامي قنا، بينما حُسم منصب نقيب محامي الأقصر بالتزكية لصالح الدوشي شاكر.

كما أسفرت النتائج الأولية عن فوز طارق عبدالعظيم بمنصب نقيب محامي بني سويف، على أن تعلن النتائج النهائية عقب اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة بالنقابة.

