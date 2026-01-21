الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: العالم يواجه تحديات جسيمة أمام التنمية ويشهد تحولات عميقة في أنماط التعاون الدولي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العالم اليوم يواجه تحديات جسيمة أمام التنمية ويشهد تحولات عميقة في أنماط التعاون الدولي إلى جانب تصاعد الأدوات المبتكرة القائمة على التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة الحوار المخصصة لمصر ضمن فعاليات أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 تحت شعار “روح الحوار”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جدول أعمال المنتدى يتضمن سلسلة من الفعاليات يشارك فيها قادة دول ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع الخاص، وسوف تتناول جلسات المنتدى موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو، فضلًا عن الاستثمار في رأس المال البشري.
 

