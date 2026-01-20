الأونصة تجاوزت 4700 دولار، مستويات قياسية جديدة للذهب

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت 4700 دولار للأونصة، بعدما أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم غرينلاند حالةً من القلق في الأسواق، ما أضعف شهية المخاطرة ودفع الطلب نحو أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4700.20 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولارًا في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 2.3% إلى 4703.30 دولار للأونصة.

اسعار الفضة فى البورصة العالمية

في المقابل، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 93.3 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا بلغ 94.72 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

اسعار الذهب العالمية

وكثف ترامب مساعيه الرامية إلى انتزاع السيادة على جرينلاند من الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى دراسة الرد بإجراءات مقابلة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع اليوم الثلاثاء، بعدما أدت تهديدات من البيت الأبيض تجاه الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل غرينلاند إلى موجة بيع واسعة في الأسهم الأميركية والسندات الحكومية.

صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته للنمو العالمى

ويلجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين الياباني والفرنك السويسري، تحوطًا من مخاطر الحرب التجارية، وسط مخاوف من عودة التقلبات المرتبطة بها خلال عام 2025، بعدما لم تهدأ هذه الاضطرابات إلا مع التوصل إلى اتفاقات حول الرسوم الجمركية في منتصف العام.

وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي مجددًا توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، في تقرير صدر أمس الاثنين، مع تكيف الشركات والاقتصادات مع الرسوم الجمركية الأميركية.

