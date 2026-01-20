الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أسعار الجبس
أسعار الجبس
18 حجم الخط

أسعار الجبس، شهدت أسعار الجبس حالة من الاستقرار النسبي حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية والمصانع، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026.

وتستعرض «فيتو» أسعار الجبس بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات والمتابعة في السوق المحلية.

أسعار الجبس حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية 

• جبس العامرية: يتراوح سعر الطن بين 1,400 جنيه و1,450 جنيها.

• جبس سيناء: يتراوح سعر الطن بين 1,500 جنيه و1,550 جنيها.

• جبس الدولية: وصل سعر الطن إلى  1,500 جنيه .

• جبس مصر سيناء: يتراوح سعر الطن بين 1,450 جنيها و1,500 جنيه.

• جبس زهرة سيناء: وصل سعر الطن إلى 1,500 جنيه.

الجبس وأهميته في السوق

يُعد الجبس من المواد الأساسية المستخدمة في أعمال التشطيبات والبناء، حيث يدخل في تنفيذ الأسقف المعلقة، وأعمال البياض، والديكورات الداخلية، ما يجعل تحركات أسعاره مؤثرة على تكلفة التشطيب النهائية للوحدات السكنية.

أنواع الجبس المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الجبس المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الجبس العادي:

يُستخدم في أعمال البياض التقليدية، ويتميز بسهولة استخدامه وسرعة جفافه.

الجبس الأبيض:

يُستخدم في أعمال الديكور والتشطيبات النهائية، ويتميز بنعومة قوامه ولونه الأبيض الناصع.

جبس بورد:

يُستخدم في تنفيذ الأسقف المعلقة والقواطع الداخلية، ويتميز بخفة وزنه وسهولة تركيبه.

أسعار الجبس، فيتو 
أسعار الجبس، فيتو 

العوامل المؤثرة على أسعار الجبس

تتأثر أسعار الجبس بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
• تكلفة الطاقة والنقل
• أسعار الخامات
• حجم الطلب في سوق التشطيبات
• تكلفة التصنيع
• حجم المعروض من المصانع المحلية

الجبس ودوره في الاقتصاد

تلعب صناعة الجبس دورًا مهمًا في دعم قطاع مواد البناء والتشطيبات، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنشيط الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوق المحلية اسعار الجبس جبس زهرة سيناء جبس سيناء جبس جبس العامرية وحدات السكنية

مواد متعلقة

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

30.14 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي يسجل 67.07 بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

الريال العماني يسجل 123.28 جنيه للبيع في البنك الأهلي

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي

أسعار الخردة في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين
ads

الأكثر قراءة

بكاء طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية بسبب صعوبة امتحان العلوم (فيديو وصور)

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ في الطماطم وانخفاض الليمون البلدي والفلفل

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية