رامز جلال يبدأ تصوير برنامج مقالب جديد بالرياض

بدأ الفنان رامز جلال تصوير حلقات برنامج مقالب جديد، بمدينة الرياض، حيث صور أكثر من سبع حلقات حتى الآن، داخل أحد استوديوهات منطقة البوليفارد.

وكشف مصدر من داخل البرنامج أن فكرته مختلفة كليًا عن المقالب التي تم تنفيذها من قبل، كما سوف يتم التركيز على النجوم الذين لم يشاركوا في النسخ السابقة منه، أو الذين وقعوا ضحايا لرامز جلال منذ عدة سنوات.

واضاف المصدر أن تصوير البرنامج لن يستغرق سوى أسبوعين فقط، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج.

من جانب آخر، انتهى الفنان رامز جلال من تصوير مشاهد فيلم “بيج رامي”، بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، حيث احتفل فريق العمل بانتهاء التصوير والتقطوا عددا من الصور التذكارية.

أفلام

ومن المفترض أن يدخل الفيلم مرحلة المونتاج والميكساج خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لعرضه بموسم الصيف السينمائي الحالي.

أبطال فيلم بيج رامي

فيلم بيج رامي، بطولة الفنان رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الأتربي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

فيلم أخي فوق الشجرة

كان رامز جلال قد شارك في موسم الصيف قبل الماضي بفيلم يحمل اسم “أخي فوق الشجرة”.

